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Одна ошибка может затянуть выплаты: какие документы проверить военным после ранения

08:07 10.09.2026 Чт
3 мин
Может ли военнослужащий оспорить заключение ВВК, если с ним не согласен?
aimg Василина Копытко
Одна ошибка может затянуть выплаты: какие документы проверить военным после ранения Что нужно знать раненым военным о документах для оформления соответствующих статусов (фото: Getty Images)
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После ранения военнослужащим важно проверить правильность оформления медицинских и других документов. От этих бумаг зависит, в частности, назначение отдельных выплат, прохождение ВВК и оформление соответствующих статусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства по делам ветеранов Украины в Facebook.

Какие документы следует проверить после ранения

Документы после ранения оформляют военные части, медицинские учреждения и ТЦК и СП. В то же время, военным советуют самостоятельно проверять данные в документах, чтобы в будущем не пришлось возвращать их на доработку.

В частности, следует проверить следующие документы:

  • Форма №001/о - первичная медицинская карточка, в которой фиксируют факт ранения на догоспитальном этапе.
  • Выписка из медицинской карты стационарного больного по форме №027/о - ее выдают за каждый период стационарного лечения. В документе следует проверить дату ранения, полный клинический диагноз, все травматические повреждения, сопутствующие заболевания и осложнения.
  • Справка ВВК или свидетельство о болезни - необходимо проверить персональные данные, дату травмы, полноту диагнозов, формулировку причинной связи, соответствие статьям расписания болезней, а также наличие необходимых подписей и печатей.
  • Справка об обстоятельствах травмы (приложение 5) - один из ключевых документов для прохождения ВВК и оформления выплат. В нем следует проверить персональные данные и формулировку обстоятельств получения травмы.
  • Справка о непосредственном участии в боевых действиях (приложение 6) - в ней следует проверить персональные данные и период участия.

В Минветеранов подчеркивают, что особенно важно проверять формулировки в документах, поскольку они могут иметь значение для дальнейшего прохождения медицинских процедур, получения выплат и оформления статусов.

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Что делать, если в документах есть ошибка

Неточности рекомендуют исправить до того, как пакет документов будет представлен на ВВК или экспертной команде по оценке повседневного функционирования личности.

В зависимости от документа для этого следует обратиться в медицинское учреждение, военную часть или ТЦК и СП.

Исправить ошибки после подачи документов можно, однако это может занять больше времени. В Минветеранов также советуют хранить подлинники документов и заранее делать качественные копии.

Если военнослужащий не согласен с заключением ВВК о причинной связи травмы, решение может быть обжаловано. На это предусмотрено 30 дней с даты принятия решения.

Правильное оформление документов после ранения может быть необходимым для получения единовременной денежной помощи и других предусмотренных выплат, прохождения ВВК, последующего медицинского оценивания, а также оформления статуса участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны.

Ранее мы писали о том, как военнослужащие могут восстановить удостоверение УБД по упрощенной процедуре в случае его утраты.

Читайте также о том, что участники боевых действий имеют право выйти на пенсию раньше времени. Женщинам для этого нужно иметь 20 лет страхового стажа, мужчинам - 25.

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