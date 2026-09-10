Одна ошибка может затянуть выплаты: какие документы проверить военным после ранения

После ранения военнослужащим важно проверить правильность оформления медицинских и других документов. От этих бумаг зависит, в частности, назначение отдельных выплат, прохождение ВВК и оформление соответствующих статусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства по делам ветеранов Украины в Facebook .

Какие документы следует проверить после ранения

Документы после ранения оформляют военные части, медицинские учреждения и ТЦК и СП. В то же время, военным советуют самостоятельно проверять данные в документах, чтобы в будущем не пришлось возвращать их на доработку.

В частности, следует проверить следующие документы:

Форма №001/о - первичная медицинская карточка, в которой фиксируют факт ранения на догоспитальном этапе.

- первичная медицинская карточка, в которой фиксируют факт ранения на догоспитальном этапе. Выписка из медицинской карты стационарного больного по форме №027/о - ее выдают за каждый период стационарного лечения. В документе следует проверить дату ранения, полный клинический диагноз, все травматические повреждения, сопутствующие заболевания и осложнения.

- ее выдают за каждый период стационарного лечения. В документе следует проверить дату ранения, полный клинический диагноз, все травматические повреждения, сопутствующие заболевания и осложнения. Справка ВВК или свидетельство о болезни - необходимо проверить персональные данные, дату травмы, полноту диагнозов, формулировку причинной связи, соответствие статьям расписания болезней, а также наличие необходимых подписей и печатей.

- необходимо проверить персональные данные, дату травмы, полноту диагнозов, формулировку причинной связи, соответствие статьям расписания болезней, а также наличие необходимых подписей и печатей. Справка об обстоятельствах травмы (приложение 5) - один из ключевых документов для прохождения ВВК и оформления выплат. В нем следует проверить персональные данные и формулировку обстоятельств получения травмы.

- один из ключевых документов для прохождения ВВК и оформления выплат. В нем следует проверить персональные данные и формулировку обстоятельств получения травмы. Справка о непосредственном участии в боевых действиях (приложение 6) - в ней следует проверить персональные данные и период участия.

В Минветеранов подчеркивают, что особенно важно проверять формулировки в документах, поскольку они могут иметь значение для дальнейшего прохождения медицинских процедур, получения выплат и оформления статусов.

Что делать, если в документах есть ошибка

Неточности рекомендуют исправить до того, как пакет документов будет представлен на ВВК или экспертной команде по оценке повседневного функционирования личности.

В зависимости от документа для этого следует обратиться в медицинское учреждение, военную часть или ТЦК и СП.

Исправить ошибки после подачи документов можно, однако это может занять больше времени. В Минветеранов также советуют хранить подлинники документов и заранее делать качественные копии.

Если военнослужащий не согласен с заключением ВВК о причинной связи травмы, решение может быть обжаловано. На это предусмотрено 30 дней с даты принятия решения.

Правильное оформление документов после ранения может быть необходимым для получения единовременной денежной помощи и других предусмотренных выплат, прохождения ВВК, последующего медицинского оценивания, а также оформления статуса участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны.