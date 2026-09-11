До 40 000 гривень за добу: як військові можуть отримати виплати за штурми

У Силах оборони України передбачена додаткова винагорода за безпосередню участь у штурмових діях. Залежно від характеру операції військовослужбовцю можуть нарахувати 20 000 або 40 000 гривень за кожну добу участі.

РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України розповідає, хто має право на ці виплати, які документи потрібні для їхнього призначення та як саме визначається сума.

За що виплачують 20 000 і 40 000 гривень

Оновлена система додаткових винагород у Силах оборони діє з 1 червня 2026 року. Розміри виплат за штурмові дії встановлені постановою Кабінету Міністрів №768 від 12 червня 2026 року.

Сума залежить від завдання:

20 000 гривень за добу - за штурмові дії з відновлення або повернення позицій, будівель чи споруд у глибині оборони своїх військ, які захопили інфільтровані групи противника;

- за штурмові дії з відновлення або повернення позицій, будівель чи споруд у глибині оборони своїх військ, які захопили інфільтровані групи противника; 40 000 гривень за добу - за штурмові дії, у результаті яких українські військові захопили позиції, будівлі або споруди, що перебували під фізичним контролем противника на лінії бойового зіткнення або в глибині його оборони.

Механізм нарахування визначає наказ Міноборони №232 від 29 червня 2026 року, який набрав чинності 30 червня.

Що вважається штурмовими діями

Для призначення цієї винагороди штурмовими вважаються дії українських підрозділів, спрямовані на захоплення позицій, будівель або споруд, які контролює противник, або на повернення позицій у глибині власної оборони, захоплених інфільтрованими групами ворога.

Лінія бойового зіткнення - умовна лінія між переднім краєм позицій противника та переднім краєм позицій українських військ.

Інфільтрована група - підрозділ противника, який приховано проник через систему оборони, обійшов опорні пункти та закріпився або діє в глибині української оборони.

При цьому початком штурму вважається момент, коли підрозділ або група за визначеним сигналом переходить від зазначеного в бойовому наказі рубежу до безпосереднього виконання штурмових дій.

Завершенням є момент, коли визначена позиція, будівля чи споруда переходить під фізичний контроль українського підрозділу внаслідок штурму.

Самого бойового наказу недостатньо

Перебування у штурмовому підрозділі, отримання бойового наказу або вихід на визначений рубіж самі по собі не дають права на виплату.

Мають бути підтверджені:

фактичне ведення штурмових дій;

визначений результат операції;

безпосередня участь конкретного військовослужбовця;

належно оформлене рішення командування.

Наприклад, якщо противник залишив позицію заздалегідь, а український підрозділ зайняв її без фактичного штурму чи бойового зіткнення, підстав для виплати 40 000 гривень немає.

Винагорода виплачується кожному військовослужбовцю окремо, якщо його участь підтверджена і він внесений до поіменного списку. Це не сума, яку отримує підрозділ і потім розподіляє між військовими.

Також виплата нараховується за добу участі, а не за кожен окремий штурмовий епізод. Якщо протягом однієї доби військовий отримав право і на 20 000, і на 40 000 гривень, виплачується більша сума - 40 000 гривень.

Які документи потрібні

Участь військового у штурмових діях підтверджується сукупністю документів:

бойовим наказом або бойовим розпорядженням;

журналом бойових дій;

підсумковим, терміновим або позатерміновим бойовим донесенням із результатами виконання завдання;

рапортом командира підрозділу або групи. У ньому вказуються результати бою, втрати противника і своїх військ, часові та просторові показники операції, а також підрозділи, які виконували завдання;

поіменним списком військовослужбовців із зазначенням посади, звання, ПІБ, періоду участі та запропонованого розміру винагороди;

клопотанням командира військової частини до відповідного органу військового управління.

Після цього орган військового управління має протягом трьох днів розглянути документи, перевірити зазначені в них відомості та видати наказ про підтвердження виконання штурмових дій.

Після підтвердження командир військової частини за місцем проходження служби видає наказ про виплату.

Для відряджених військовослужбовців наказ про виплату видається за місцем штатної служби на підставі офіційної інформації від частини, де вони виконували штурмові завдання.

Який максимум бойових виплат можна отримати

Штурмова винагорода може сумуватися з іншими бойовими виплатами:

100 000 гривень - за безпосередню участь у бойових діях, пропорційно підтвердженим дням;

- за безпосередню участь у бойових діях, пропорційно підтвердженим дням; 170 000 або 70 000 гривень - зональна винагорода, також пропорційно дням виконання завдань у відповідному районі;

- зональна винагорода, також пропорційно дням виконання завдань у відповідному районі; 20 000 або 40 000 гривень за добу - винагорода за штурмові дії.

Загальна сума цих трьох категорій виплат обмежена 460 000 гривень на місяць.

Наприклад, якщо розрахована сума становить 470 000 гривень, військовослужбовцю виплатять 460 000 гривень.

Водночас до цього ліміту не входять базове щомісячне грошове забезпечення, допомога за укладення першого контракту, винагорода за взяття противника в полон та винагорода за підтверджене відеофіксацією знищення противника в контактному бою.