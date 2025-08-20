4 украинских теннисиста вылетели в шаге от US Open-2025: кто еще в борьбе?

Дарья Снигур не смогла повторить рекорд, уступив швейцарке

Украинка провела самый продолжительный матч среди украинских спортсменов.

В напряженном поединке против швейцарки Симоны Вальтерт украинка вырвала победу в первом сете со счетом 6:4.

Однако во второй партии Вальтерт полностью доминировала, отдав Снигур лишь один гейм - 6:1.

В решающем сете, несмотря на попытки камбэка, Снигур проиграла со счетом 2:6.

Напомним, для Снигур это было шестое выступление в квалификации US Open подряд, однако повторить свой успех 2022 года, когда она выходила в основную сетку, в этот раз не удалось.

Дебютантка Александра Олейникова завершила выступление после двух сетов

Теннисистка, которая занимает 191-ю строчку в мировом рейтинге, дебютировала в квалификации US Open и, к сожалению, сразу выбыла.

В первом сете против Лизетт Кабреры украинка уступила 2:6, а во втором, несмотря на более ожесточенную борьбу, также потерпела поражение со счетом 4:6.

Соболева уступила американке

Анастасия Соболева, 239-я ракетка мира, провела матч против американки Саши Викери, которая находится на 562-й позиции в рейтинге WTA. Оба сета завершились с одинаковым счетом 7:5 в пользу Викери.

Это уже второе подряд поражение Соболевой в первом матче квалификации US Open.

Сачко завершил выступление в двух сетах

Виталий Сачко стал первым украинским теннисистом за два года, который принял участие в квалификации US Open.

Его соперник, Таро Даниэль, уверенно выиграл первый сет 6:1. Во втором сете украинец сократил отставание, но уступил японцу со счетом 5:7.