У 4 областях України зберігатиметься висока пожежонебезпека 25-27 липня

ДСНС попереджає про надзвичайний рівень пожежонебезпеки

В Одеській, Миколаївській, Запорізькій і Кіровоградській областях 25-27 липня зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, в більшості районів Одеської, Миколаївської, Запорізької областей 25-27 липня буде спостерігатися надзвичайний рівень пожежонебезпеки.

"25-27 липня у більшості районів Одеської, Миколаївської, Запорізької, 26-27 липня і Кіровоградській областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні 23 липня 2018 року утримувався надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважав на півдні України та у Дніпропетровській області.

Станом на ранок середи у результаті ускладнення погодних умов в Україні знеструмлені 66 населених пунктів.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, сьогодні в Києві очікуються короткочасні дощі та грози. Відзначимо, через циклон в більшості областях України пройдуть дощі, грози і зливи. Однак синоптики передбачають, що скоро погода зміниться.