В 4 областях Украины сохранится высокая пожароопасность 25-27 июля

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожароопасности

В Одесской, Николаевской, Запорожской и Кировоградской областях 25-27 июля сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным Укргидрометцентра, в большинстве районов Одесской, Николаевской, Запорожской областей 25-27 июля будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожароопасности.

"25-27 июля в большинстве районов Одесской, Николаевской, Запорожской, 26-27 июля и в Кировоградской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.

Напомним, в Украине 23 июля 2018 года удерживался чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, чрезвычайный уровень пожарной опасности преобладал на юге Украины и в Днепропетровской области.

По состоянию на утро среды в результате осложнения погодных условий в Украине обесточены 66 населенных пунктов.

Как ранее сообщало РБК-Украина, сегодня в Киеве ожидаются кратковременные дожди и грозы. Отметим, из-за циклона в большинстве областей Украины пройдут дожди, грозы и ливни. Однако синоптики прогнозируют, что скоро погода изменится.