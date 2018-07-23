Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине

Чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается 23 июля

В Украине сегодня, 23 июля 2018 года, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, согласно сообщению отечественных синоптиков, чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать сегодня на юге Украины и в Днепропетровской области.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в Киеве ожидается гроза. Также в столице сегодня возможен град. Кроме того в столице ожидаются сильные порывы ветра - до 20 м/с.

Отметим, по данным синоптиков, сегодня дожди и грозы ожидаются в большинстве областей Украины, температура до +31.