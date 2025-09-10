RU

Роналду переписал историю отборов на ЧМ: о чем идет речь

Криштиано Роналдо (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 39-й гол в отборочных матчах чемпионата мира и сравнялся с рекордом Карлоса Руиса. Его сборная одержала драматическую победу над Венгрией в квалификации ЧМ-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Роналду снова в истории

40-летний нападающий отличился на 58-й минуте матча в Будапеште, реализовав пенальти после игры рукой защитника Лоика Неро. Этот гол позволил португальцам выйти вперед со счетом 2:1. В итоге команда Роберто Мартинеса победила Венгрию 3:2 благодаря позднему мячу Жоау Канселу.

Роналду довел свой показатель за сборную до 141 гола в 223 матчах - это абсолютный рекорд среди футболистов мужских национальных команд.

Лучшие бомбардиры квалификации ЧМ

Благодаря голу в ворота венгров Роналду сравнялся с Карлосом Руисом из Гватемалы, который также имеет 39 мячей в отборе чемпионата мира. Аргентинец Лионель Месси отстает от них на три гола.

Список лучших бомбардиров:

  1. Карлос Руиз (Гватемала) - 39 голов (47 матчей)
  2. Криштиану Роналду (Португалия) - 39 голов (49 матчей)
  3. Лионель Месси (Аргентина) - 36 голов (72 матча)
  4. Али Даеи (Иран) - 35 голов (51 матч)
  5. Роберт Левандовски (Польша) - 32 гола (41 матч)

В топ-5 только двое продолжают выступать в отборе ЧМ-2026 - Криштиану Роналду и Роберт Левандовски.

Португалия лидирует в группе

После двух туров квалификации ЧМ-2026 сборная Португалии возглавляет группу F с шестью очками. Венгрия имеет один балл и делит третье место с Ирландией, которая уступила Армении (1:2).

Следующий матч Португалия проведет против Ирландии 11 октября.

Ранее мы сообщали, как Роналду обновил личный рекорд по количеству забитых мячей и увеличил отрыв от Месси.

Также мы писали, что Забарный в матче против Франции установил исторический рекорд сборной Украины.

