Роналду переписал историю отборов на ЧМ: о чем идет речь

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой 39-й гол в отборочных матчах чемпионата мира и сравнялся с рекордом Карлоса Руиса. Его сборная одержала драматическую победу над Венгрией в квалификации ЧМ-2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
40-летний нападающий отличился на 58-й минуте матча в Будапеште, реализовав пенальти после игры рукой защитника Лоика Неро. Этот гол позволил португальцам выйти вперед со счетом 2:1. В итоге команда Роберто Мартинеса победила Венгрию 3:2 благодаря позднему мячу Жоау Канселу.
Роналду довел свой показатель за сборную до 141 гола в 223 матчах - это абсолютный рекорд среди футболистов мужских национальных команд.
Благодаря голу в ворота венгров Роналду сравнялся с Карлосом Руисом из Гватемалы, который также имеет 39 мячей в отборе чемпионата мира. Аргентинец Лионель Месси отстает от них на три гола.
В топ-5 только двое продолжают выступать в отборе ЧМ-2026 - Криштиану Роналду и Роберт Левандовски.
После двух туров квалификации ЧМ-2026 сборная Португалии возглавляет группу F с шестью очками. Венгрия имеет один балл и делит третье место с Ирландией, которая уступила Армении (1:2).
Следующий матч Португалия проведет против Ирландии 11 октября.
