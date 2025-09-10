UA

Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Роналду переписав історію відборів на ЧС: про що йде мова

Кріштіано Роналдо (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду забив свій 39-й гол у відбіркових матчах чемпіонату світу і зрівнявся з рекордом Карлоса Руїса. Його збірна здобула драматичну перемогу над Угорщиною у кваліфікації ЧС-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Роналду знову в історії

40-річний нападник відзначився на 58-й хвилині матчу в Будапешті, реалізувавши пенальті після гри рукою захисника Лоїка Неро. Цей гол дозволив португальцям вийти вперед з рахунком 2:1. У підсумку команда Роберто Мартінеса перемогла Угорщину 3:2 завдяки пізньому м’ячу Жоау Канселу.

Роналду довів свій показник за збірну до 141 гола у 223 матчах — це абсолютний рекорд серед футболістів чоловічих національних команд.

Найкращі бомбардири кваліфікації ЧС

Завдяки голу у ворота угорців Роналду зрівнявся з Карлосом Руїсом із Гватемали, який також має 39 м’ячів у відборі чемпіонату світу. Аргентинець Ліонель Мессі відстає від них на три голи.

Список найкращих бомбардирів:

  1. Карлос Руїз (Гватемала) - 39 голів (47 матчів)
  2. Кріштіану Роналду (Португалія) - 39 голів (49 матчів)
  3. Ліонель Мессі (Аргентина) - 36 голів (72 матчі)
  4. Алі Даеї (Іран) - 35 голів (51 матч)
  5. Роберт Левандовські (Польща) - 32 голи (41 матч)

У топ-5 лише двоє продовжують виступати у відборі ЧС-2026 - Кріштіану Роналду та Роберт Левандовські.

Португалія лідирує у групі

Після двох турів кваліфікації ЧС-2026 збірна Португалії очолює групу F з шістьма очками. Угорщина має один бал і ділить третє місце з Ірландією, яка поступилася Вірменії (1:2).

Наступний матч Португалія проведе проти Ірландії 11 жовтня.

Раніше ми повідомляли, як Роналду оновив особистий рекорд за кількістю забитих м'ячів та збільшив відрив від Мессі.

Також ми писали, що Забарний у матчі проти Франції встановив історичний рекорд збірної України.

Чемпіонат світуФутболПортугалияКриштиану Роналду