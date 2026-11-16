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38 стран предупредили о риске ядерной аварии в Украине этой зимой, - Reuters

16:08 16.11.2026 Пн
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aimg Мария Науменко
38 стран предупредили о риске ядерной аварии в Украине этой зимой, - Reuters Фото: 4-й энергоблок Запорожской АЭС (facebook.com/rostinfo.com)
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Представители органов ядерной безопасности 38 стран предупредили о росте риска ядерной аварии в Украине этой зимой. Они призвали Россию прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В совместном заявлении регуляторы выразили серьезную обеспокоенность по поводу последствий российской агрессии и постоянных ударов по украинской энергосистеме.

Речь идет не только об электростанциях, но и о линиях электропередач и подстанциях, обеспечивающих работу энергетической инфраструктуры.

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу растущих рисков для ядерной безопасности, возникающих в результате войны России против Украины и ее постоянных атак на энергетическую инфраструктуру страны", - говорится в заявлении.

Ее авторы отметили необходимость прекратить удары по ядерным объектам Украины и энергетическим мощностям, необходимым для их безопасной эксплуатации.

Основная угроза состоит в том, что из-за перебоев с электроснабжением атомным станциям может быть сложнее поддерживать должное охлаждение ядерного топлива.

Если система охлаждения не будет работать должным образом, это может привести к расплавлению активной зоны реактора и утечке радиоактивных веществ.

В этом случае последствия могут напоминать Чернобыльскую катастрофу 1986 года — самую масштабную гражданскую ядерную аварию в мире. Тогда радиоактивные изотопы йода-131, цезия-134 и цезия-137 распространились по территории Украины, Беларуси, России, а также северной и центральной Европы.

Инициаторами совместного обращения стали три организации: HERCA – Ассоциация руководителей компетентных органов Европы по радиационной защите, WENRA – Западноевропейская ассоциация ядерных регуляторов и NORA – Ассоциация руководителей органов радиационной безопасности стран Северной Европы.

В общей сложности они представляют 38 стран, среди которых все государства Евросоюза, США, Великобритания, Канада и Япония.

Напомним, 7 ноября Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. По словам президента Владимира Зеленского, в Киевской области под атакой оказались подстанции, соединяющие Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами страны.

Кроме того, 4 ноября из-за повреждения электросетей в результате российских атак украинские АЭС были вынуждены снизить мощность.

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