38 країн попередили про ризик ядерної аварії в Україні цієї зими, - Reuters

Представники органів ядерної безпеки 38 країн попередили про зростання ризику ядерної аварії в Україні цієї зими. Вони закликали Росію припинити атаки на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У спільній заяві регулятори висловили серйозне занепокоєння через наслідки російської агресії та постійні удари по українській енергосистемі.

Йдеться не лише про електростанції, а й про лінії електропередач та підстанції, які забезпечують роботу енергетичної інфраструктури.

"Ми висловлюємо глибоке занепокоєння щодо зростаючих ризиків для ядерної безпеки, що виникають внаслідок війни Росії проти України та її постійних атак на енергетичну інфраструктуру країни", - йдеться у заяві.

Її автори наголосили на необхідності припинити удари по ядерних об'єктах України та енергетичних потужностях, потрібних для їхньої безпечної експлуатації.

Основна загроза полягає в тому, що через перебої з електропостачанням атомним станціям може бути складніше підтримувати належне охолодження ядерного палива.

Якщо система охолодження не працюватиме належним чином, це може призвести до розплавлення активної зони реактора та витоку радіоактивних речовин.

У такому разі наслідки можуть нагадувати Чорнобильську катастрофу 1986 року — наймасштабнішу цивільну ядерну аварію у світі. Тоді радіоактивні ізотопи йоду-131, цезію-134 та цезію-137 поширилися територією України, Білорусі, Росії, а також північної та центральної Європи.

Ініціаторами спільного звернення стали три організації: HERCA - Асоціація керівників компетентних органів Європи з радіаційного захисту, WENRA - Західноєвропейська асоціація ядерних регуляторів та NORA - Асоціація керівників органів радіаційної безпеки країн Північної Європи.

Загалом вони представляють 38 країн, серед яких усі держави Євросоюзу, США, Велика Британія, Канада та Японія.

