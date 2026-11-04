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Украинские АЭС снизили мощность из-за атак РФ

13:05 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская
Украинские АЭС снизили мощность из-за атак РФ Фото: энергосистема под ударом (Getty Images)
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Атомные электростанции Украины вынужденно снизили мощность из-за российских атак. Тяжелее всего сейчас в Киеве и области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов на брифинге.

Атомные станции уменьшили производство электричества из-за повреждения электросетей. Мощности на них будут восстанавливать постепенно.

Тяжелее всего сейчас в Киеве и области. Там серьезно повреждено оборудование, потому действуют сетевые ограничения.

В Харьковской области происходят аварийные отключения. Причина - поврежденное оборудование и падение напряжения.

Без света остаются шесть областей: Винницкая, Житомирская, Запорожская, Кировоградская, Харьковская и Херсонская.

В большинстве регионов действуют почасовые графики отключений. Для индустрии установили ограничение мощности.

Что предшествовало

Как сообщало РБК-Украина, экстренные отключения света в Киеве продолжаются более суток.

Они начались утром 3 ноября, а по состоянию на 4 ноября, по данным ДТЭК, графики почасовых отключений еще не действуют.

Напомним, 3 ноября Россия направила три дрона на подстанцию, от которой зависит работа Хмельницкой АЭС.

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмигаль.

Также 3 ноября большая часть Ковеля осталась без света после попадания в объект инфраструктуры.

По словам городского головы Игоря Чайки, водоканал перешел на резервное питание, а теплоснабжение работает в обычном режиме.

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