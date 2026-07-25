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Украинки могут выйти на пенсию 10 лет раньше, но есть условия

06:30 25.07.2026 Сб
2 мин
Есть две категории женщин, имеющих право на досрочную пенсию
aimg Елена Чупровская
Украинки могут выйти на пенсию 10 лет раньше, но есть условия Фото: кто из украинок получит льготу и какие условия (Getty Images)
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Не все женщины ждут пенсии до 60 лет - для отдельных категорий государство позволяет оформить выплаты уже в 50.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Главное:

  • Только двум категориям женщин разрешен выход на пенсии досрочно.
  • Для ухода на пенсию в 50 лет необходим стаж.
  • Для оформления требуются три вида документов.

Кому назначают досрочную пенсию в 50 лет

По закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" право на досрочную пенсию по возрасту имеют две категории женщин:

  • родившие пятерых и более детей и воспитавших их до шести лет;
  • матери детей с инвалидностью с детства, воспитавших их до того же возраста.

Обязательное условие для обеих категорий - страховой стаж не менее 15 лет.

Распространяется ли льгота на приемных матерей

В Пенсионном фонде был рассмотрен конкретный пример: женщина усыновила ребенка с инвалидностью в пятилетнем возрасте и спросила, имеет ли он право на досрочную пенсию.

В ведомстве ответили, что ключевое значение имеет документальное подтверждение статуса матери и установление инвалидности ребенку до шести лет.

"Женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавших их до указанного возраста, имеют право на досрочную пенсию по возрасту после достижения 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет", - отметили в фонде.

Какие документы нужны для оформления

Чтобы оформить досрочную пенсию, женщине понадобятся:

  • документы о рождении или усыновлении ребенка, где он указан матерью;
  • подтверждение, что ребенку установили инвалидность до шестилетнего возраста;
  • документы об имеющемся страховом стаже не менее 15 лет.

При наличии всех этих бумаг фонд может назначить досрочную пенсию по возрасту.

Напомним, ранее стало известно, что для ухода на пенсию в 60 лет в 2026 году нужно иметь по меньшей мере 33 года страхового стажа, а докупить год стажа за прошлые периоды можно примерно за тысячу долларов.

Эти расходы, по приблизительным расчетам, окупаются примерно за девять месяцев получения выплат.

Тем временем юристы обратили внимание на ситуацию, когда родственникам умершего пенсионера отказывают в выплате недополученной пенсии из-за отсутствия совместной регистрации с умершим.

В таких случаях доказать право на наследство можно через суд, а отказ Пенсионного фонда - обжаловать в административном порядке.

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