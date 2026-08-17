Первый украинский КАБ уже закупают для армии и готовят еще 10 новых разработок, - ВСУ

Украина уже официально закупает новую управляемую авиабомбу для Вооруженных сил, а параллельно разрабатывает еще около десятка аналогичных образцов оружия, способных изменить ситуацию в небе.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на комментарий начальника отдела Центрального управления инновационной деятельности Вооруженных сил Украины полковника Владислава Волошина "Укринформу".

Украинская управляемая авиабомба "Выравниватель" после завершения необходимых испытаний официально закупается для поставки Вооруженным силам Украины. Параллельно в Украине разрабатывают около десятка перспективных образцов высокоточного авиационного вооружения, призванного снизить преимущество России в применении управляемых авиабомб.

Эффективность КАБов врага выросла вдвое

"Среднесуточная эффективность применения КАБов врагом в 2025 году была примерно 180 единиц, а сейчас они уже достигли показателя более 300 единиц в сутки. Соответственно, перед нами стоит задача выровнять ситуацию не только количественно, но и качественно - и даже получить преимущество над противником", - рассказал он.

По словам Волошина, украинские модули планирования и коррекции позволяют превращать обычные авиабомбы в высокоточное оружие. Благодаря новым решениям, украинские войска могут поражать объекты противника на оперативной глубине.

Около десятка новых образцов

"Сегодня в Украине разрабатывается около десятка перспективных образцов подобного вооружения. Все отечественные разработки значительно дешевле западных аналогов, и это позволит быстро наращивать масштабы производства", - отметил он.

Волошин добавил, что воздушные силы ВСУ выполнили сотни самолето-вылетов для испытания новейших комплектов вооружения.

"Выравниватель" уже закупают для военных

"Итак, изделия уже прошли все необходимые испытания, подтвердили свою эффективность и официально закупаются для поставки Вооруженным Силам Украины", - подчеркнул он.

"Выравниватель" разработала компания DG Industry. Авиабомба имеет боевую часть массой 250 килограммов и предназначена для поражения целей в глубоком тылу противника. Стоит она почти втрое дешевле американского JDAM, а дальность ее полета составляет от 10 до 130 километров.

Официально об украинской управляемой авиационной бомбе "Выравниватель" стало известно 18 мая 2026 года.

Напомним, еще в июле бригадный генерал, заместитель Главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко рассказывал, что несколько украинских компаний разрабатывают КАБ с турбореактивными двигателями, способными лететь за пределы действия вражеской противовоздушной обороны.