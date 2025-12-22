ua en ru
Рынок жилья в Украине 2025: как изменились цены и что покупают украинцы

Понедельник 22 декабря 2025 08:00
UA EN RU
Рынок жилья в Украине 2025: как изменились цены и что покупают украинцы Что происходит на рынке недвижимости в Украине (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко, Катерина Гончарова
Эксперт: Елена Бондарук

Цены на недвижимость в Украине выросли примерно на 10% как на вторичном, так и на первичном рынке. Большим стимулом для покупки жилья выступают государственные программы "єОселя" и "єВідновлення".

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала эксперт по недвижимости Елена Бондарук.

Какое жилье в спросе на первичке

"На рынке первичной недвижимости спрос пока невысокий, застройщики (даже надежные) предлагают разнообразные акции, чтобы заинтересовать инвесторов. У тех застройщиков, которые участвуют в государственных программах кредитования, в том числе в программе "єОселя", ситуация лучше", - рассказывает Елена Бондарук.

По ее словам, больше пользуется спросом уже построенное жилье, поскольку есть меньше рисков.

"В целом, за год цены выросли на недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынке в среднем на 10%", - говорит Бондарук.

Добавим, что по данным ЛУН, дороже всего 1 кв. м стоит во Львове - 1380 долларов, в Киеве - 1300 и Одессе - 1100 долларов. Отметим, что Одесса в этом году обогнала Ужгород.

Дешевле всего "квадрат" в новостройках стоит в Запорожье - 570 долларов, Сумах - 610 долларов и Харькове - 650 долларов.

Рынок жилья в Украине 2025: как изменились цены и что покупают украинцыЦены на первичке в Украине (скриншот)

Что происходит на вторичном рынке

Бондарук отмечает, что на вторичном рынке большой спрос на покупку по государственным программам "еВідновлення" - компенсация за разрушенное жилье, и кредитование по льготным программам через "Держмолодьжитло".

"Несмотря на то, что страна еще не получила пока желаемого мира, украинцы думают о перспективах и с радостью покупают жилье по льготным программам. Единственное неудобство в этих сделках - ограничение НБУ на снятие наличных: не более 100 000 гривен в день, что значительно затягивает сделки в случае, когда происходит несколько сделок одновременно: продажа и последующая покупка", - объясняет эксперт.

Впрочем, несмотря на определенные сложности, спрос на жилье активен благодаря реализации государственных программ.

Самыми дорогими однокомнатные квартиры остаются во Львове - 68 тысяч долларов, в Киеве - 67 500 долларов, Ужгороде - 63 тысячи долларов. Дешевле всего их продают в Запорожье - 15 800 долларов, Николаеве - 20 тысяч долларов, Харькове - 22 тысячи долларов.

Подчеркнем, что в анализе не участвовали Херсон и оккупированные территории.

Рынок жилья в Украине 2025: как изменились цены и что покупают украинцыЦены на однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Украине (скриншот)

Читайте также о том, что цены на аренду квартир в течение 2025 года продолжили расти. Самые дорогие ставки традиционно в Ужгороде, Львове и Киеве, но Ивано-Франковск быстро догоняет их по уровню цен.

Ранее мы писали о том, что цены на двухкомнатные квартиры выросли почти во всех городах Украины. Больше всего такое жилье подорожало в Тернополе - на 23% в валюте за полгода.

