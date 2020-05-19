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Не більше 30% місць: Мінкульт розповів про роботу кінотеатрів після карантину

Новини » Коронавірус     19.05.2020 - 17:51
Не більше 30% місць: Мінкульт розповів про роботу кінотеатрів після карантину
Фото: Світлана Фоменко (wikimedia by МКМР)

Точної дати відкриття кінотеатрів в Україні поки немає

В ході ослаблення карантину в Україні кінотеатри можуть запрацювати з деякими обмеженнями. Зокрема, розглядається можливість заповнення не більше 30% місць.

Про це заявила в. о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко, передає hromadske.

За її словами, на сьогодні в уряді розглядають варіант відкриття кінотеатрів з обмеженням у 30% від наявних місць у залі. Вона зазначила, що на першому етапі виходу з карантину такі вимоги можуть бути встановлені і для концертних залів.

"Тобто на першому етапі це можливо заповнення на 30%", - підкреслила Фоменко.

У той же час вона уточнила, що такі заходи стануть збитковими для власників кінотеатрів. В. о. міністра додала, що заборону на роботу культурної сфери можуть зняти на останньому етапі карантину, який може початися 1 липня.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантин в Україні триватиме до 22 червня. За його словами, на сьогодні ще незрозуміло, як коронавірус буде проявляти себе влітку. При цьому карантин буде продовжуватися, але він буде адаптивним і обмеження поступово слабшатимуть.

За станом на 19 травня в Україні виявлено 18 876 випадків коронавірусу, померли від ускладнень 548 українців. При цьому у восьми областях за добу не зафіксували жодного випадку.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України кинотеатркарантинКоронавірус
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