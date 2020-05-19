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Масковий режим і поліцейський контроль: як відбуватиметься перевезення пасажирів у Києві

Новини » Коронавірус     19.05.2020 - 12:57
Масковий режим і поліцейський контроль: як відбуватиметься перевезення пасажирів у Києві
Фото: поліція та муніципальна охорона контролюватимуть дотримання карантинних правил у транспорті (РБК-Україна)

Громадський транспорт перевозитиме одночасно не більше половини кількості пасажирів, на яку він розрахований

Київ готується відновити перевезення у громадському транспорті у звичайному режимі. Після 22 травня пасажири, водії та кондуктори мають бути у захисних масках, контролюватиме дотримання протиепідемічних заходів поліція та муніципальна варта.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає РБК-Україна.

За його словами, і комунальний наземний громадський транспорт, і приватний громадський транспорт зможуть перевозити одночасно не більше половини від кількості пасажирів, на яку він розрахований.

"Контролювати дотримання цих правил має поліція. Допомагатиме правоохоронцям муніципальна охорона. Водії та кондуктори зобов’язані носити маску або респіратор, рукавички. У масках повинні бути і пасажири. А також - не нехтувати рукавичками", - зазначив Кличко.

Перед виходом на маршрут усі співробітники компанії-перевізника зобов’язані пройти температурний скринінг. Кличко наголосив, що особи з температурою вище 37,2 градуси або з симптомами ГРВІ не повинні допускатися до роботи.

Він також повідомив, що Київ вже поступово збільшує кількість маршрутів та транспорту на них.

"Сьогодні почали працювати ще три маршрути: від станції метро "Святошин" до житлового масиву Західний (с. Чайки), з вулиці Митрополита Шептицького на вулицю Чавдар та з Бортничів - до метро "Харківська", - розповів Кличко, додавши, що в наступні дні число маршрутів буде збільшуватися.

Раніше Кличко повідомив, що Київ не планує підвищувати вартість проїзду у комунальному громадському транспорті. Міський голова пообіцяв, що звернеться в Антимонопольний комітет, якщо перевізники вирішать по іншому.

Учора мер Києва оприлюднив черговий етап пом’якшення карантину. За словами Кличка, 22 травня у столиці відкриються промислові ринки, великі магазини і фітнес-центри.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України КиївВіталий КличкоКиївтранспорт
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