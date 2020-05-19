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Не более 30% мест: Минкульт рассказал о работе кинотеатров после карантина

Новости » Коронавирус     19.05.2020 - 17:51
Не более 30% мест: Минкульт рассказал о работе кинотеатров после карантина
Фото: Светлана Фоменко (wikimedia by МКМС)

Точной даты открытия кинотеатров в Украине пока нет

В ходе ослабления карантина в Украине кинотеатры могут заработать с некоторыми ограничениями. В частности, рассматривается возможность заполнения не более 30% мест.

Об этом заявила и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, передает hromadske.

По ее словам, на сегодня в правительстве рассматривают вариант открытия кинотеатров с ограничением в 30% от доступных мест в зале. Она отметила, что на первом этапе выхода из карантина такие требования могут быть установлены и для концертных залов.

"То есть на первом этапе это возможно заполнение на 30%", - подчеркнула Фоменко.

В то же время она уточнила, что такие меры станут убыточными для владельцев кинотеатров. И.о. министра добавила, что запрет на работу культурной сферы могут снять на последнем этапе карантина, который может начаться 1 июля.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине будет продолжаться до 22 июня. По его словам, на сегодня еще непонятно, как коронавирус будет проявлять себя летом. При этом карантин будет продлеваться в адаптивном виде и ограничения будут постепенно ослабевать.

По состоянию на 19 мая в Украине выявлено 18 876 случаев коронавируса, умерли от осложнений 548 украинцев. При этом в восьми областях за сутки не зафиксировали ни одного случая.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины кинотеатркарантинКоронавирус
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