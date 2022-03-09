RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Понад 3 тисячі американців вже подали заявки на вступ до інтернаціонального легіону

Автор: Артур Родивилов

Понад 3 тисячі американців вже подали заявки на вступ до Міжнародного легіону України. Серед них є ветерани Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Також приєднався загін добровольців з громадян Грузії на чолі з екс-міністром оборони цієї країни.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України відзвітувало про створення у своїй структурі спеціального підрозділу інтернаціонального легіону.

Війна Росії проти України триває 13 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України