Понад 3 тисячі американців вже подали заявки на вступ до інтернаціонального легіону

Понад 3 тисячі американців вже подали заявки на вступ до Міжнародного легіону України. Серед них є ветерани Збройних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.
Також приєднався загін добровольців з громадян Грузії на чолі з екс-міністром оборони цієї країни.
Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України відзвітувало про створення у своїй структурі спеціального підрозділу інтернаціонального легіону.
Війна Росії проти України триває 13 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.