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Україна створила спецпідрозділ Інтернаціонального легіону. Він вже виконує бойові завдання

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Понеділок 07 березня 2022 15:58
Україна створила спецпідрозділ Інтернаціонального легіону. Він вже виконує бойові завдання Фото: Спецпризначенці ГУР Міноборони (censor.net)
Автор: Антон Федорців

Головне управління розвідки Міністерства оборони України відзвітувало про створення у своїй структурі спеціального підрозділу Інтернаціонального легіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профіль Головного управління розвідки Міністерства оборони у Facebook.

Новий спецпідрозділ вже приступив до виконання бойових завдань з протидії російській агресії. Начальник Головного управління розвідки бригадний генерал Кирило Буданов висловив подяку кожному з бійців за намір захищати українську землю, людей і державу, а також підкреслив, що в такий час будь-яка допомога – на вагу золота.

“Сьогоднішня війна ведеться не лише проти України, а й проти всього вільного світу, проти правового устрою людства, що головною умовою миру визначає право націй і країн на свободу і самовизначення, недоторканність територіальних кордонів держав. Злочинний Путінський режим вирішив повторити долю Гітлера і Третього Рейху: вдався до тотальної загарбницької війни з масовим вбивством цивільного населення”, – заявив очільник розвідки.

Нагадаємо, що українська делегація прибула до Білорусі на черговий раунд перемовин із Росією.

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