Более 3 тысяч американцев уже подали заявки на вступление в Интернациональный легион

Более 3 тысяч американцев уже подали заявки на вступление в Международный легион Украины. Среди них есть ветераны вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО .

Также присоединился отряд добровольцев из граждан Грузии во главе с экс-министром обороны этой страны.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины отчиталось о создании в своей структуре специального подразделения Интернационального легиона.

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