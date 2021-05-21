RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Більше 3 млн доларів "общака". У найвпливовіших в Україні "злодіїв в законі" провели обшуки

Автор: Анастасія Рокитна

Правоохоронці за результатами обшуків виявили 3,2 млн доларів "общака" найвпливіших в Україні "злодіїв в законі". Мова йде про "Умку" та "Лаша Свана".

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Збір та розподіл цього "общака", як повідомили у поліції, контролювали "вори в законі" "Умка" та "Лаша Сван".

Крім понад 3,2 млн доларів у різній валюті, поліцейські вилучили дороговартісні транспортні засоби, холодну та вогнепальну зброю з набоями, а також понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів, повідомили у поліції.

Зазначимо, двох найвпливовіших в Україні "ворів в законі" затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Їм інкримінують умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинені особою, яка перебуває у статусі "вора в законі" (ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, під Миколаєвом затримали учасників "сходки" смотрящих і кримінальних авторитетів.

Зазначимо, минулого тижня РНБО прийняла санкції проти кримінальних авторитетів і "ворів у законі".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вор в законеобшук