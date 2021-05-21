Більше 3 млн доларів "общака". У найвпливовіших в Україні "злодіїв в законі" провели обшуки

Правоохоронці за результатами обшуків виявили 3,2 млн доларів "общака" найвпливіших в Україні "злодіїв в законі". Мова йде про "Умку" та "Лаша Свана".
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Збір та розподіл цього "общака", як повідомили у поліції, контролювали "вори в законі" "Умка" та "Лаша Сван".
Крім понад 3,2 млн доларів у різній валюті, поліцейські вилучили дороговартісні транспортні засоби, холодну та вогнепальну зброю з набоями, а також понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів, повідомили у поліції.
Зазначимо, двох найвпливовіших в Україні "ворів в законі" затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Їм інкримінують умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинені особою, яка перебуває у статусі "вора в законі" (ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, під Миколаєвом затримали учасників "сходки" смотрящих і кримінальних авторитетів.
Зазначимо, минулого тижня РНБО прийняла санкції проти кримінальних авторитетів і "ворів у законі".