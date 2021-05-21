Більше 3 млн доларів "общака". У найвпливовіших в Україні "злодіїв в законі" провели обшуки

Збір та розподіл цього "общака", як повідомили у поліції, контролювали "вори в законі" "Умка" та "Лаша Сван".

Крім понад 3,2 млн доларів у різній валюті, поліцейські вилучили дороговартісні транспортні засоби, холодну та вогнепальну зброю з набоями, а також понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів, повідомили у поліції.

Зазначимо, двох найвпливовіших в Україні "ворів в законі" затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Їм інкримінують умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, вчинені особою, яка перебуває у статусі "вора в законі" (ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.