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Более 3 млн долларов "общака". У самых влиятельных в Украине "воров в законе" провели обыски

Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранители по результатам обысков обнаружили 3,2 млн долларов "общака" самых влиятельных в Украине "воров в законе". Речь идет об "Умке" и "Лаша Сване".

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сбор и распределение этого "общака", как сообщили в полиции, контролировали "воры в законе" "Умка" и "Лаша Сван".

Кроме более 3,2 млн долларов в разной валюте, полицейские изъяли дорогостоящие транспортные средства, холодное и огнестрельное оружие с патронами, а также более 60 единиц ценных ювелирных изделий, сообщили в полиции.

Отметим, двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Им инкриминируют умышленное установление и распространение в обществе преступного влияния, совершенные лицом, находящимся в статусе "вора в законе" (ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины). Подозреваемым грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, под Николаевом задержали участников "сходки" смотрящих и криминальных авторитетов.

Отметим, на прошлой неделе СНБО принял санкции против криминальных авторитетов и "воров в законе".

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