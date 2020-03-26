Більш як 3 мільйони американців втратили роботу за тиждень через коронавірус

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Криза в першу чергу вдарила по ринку праці

Число заявок на допомогу по безробіттю в США за минулий тиждень зросло до рекордних 3,28 млн, оскільки жорсткі заходи щодо стримування пандемії коронавірусу привели країну до раптовій зупинки, викликавши хвилю звільнень. Про це повідомляє агентство Reuters.

У щотижневому звіті за заявками на допомогу з безробіття, опублікованому в четвер, є наочні свідоцтва руйнівного впливу коронавірусу на економіку, що змусило Федеральний резерв зробити надзвичайні кроки, а Конгрес США - зібрати рекордний пакет стимулюючих заходів на 2 трлн доларів.

Економісти кажуть, що економіка вже перебуває в рецесії. Щотижневі заявки - найпоказовіший індикатор ринку праці.

Нагадаємо, глава ФРС Джером Пауелл допустив, що економіка США, можливо, вже скотилася в рецесію, але активність швидко відновиться, коли вірус буде взято під контроль. За прогнозом Пауелла це може відбутися в другій половині року.

Зазначимо, Сенат США 25 березня одноголосно підтримав законопроект на суму 2 трлн доларів, спрямований на допомогу безробітним та галузях, що постраждали від епідемії коронавіруса, а також на надання мільярдів доларів на закупівлю терміново необхідного медичного обладнання.