Федрезерв готовий продовжити агресивні заходи підтримки економіки США

Фото: Джером Пауелл (www.federalreserve.gov)

Глава ФРС з'явився в ефірі ранкового шоу, щоб роз'яснити мету американського центробанку в боротьбі з кризою

Федеральна резервна система США готова продовжити агресивні заходи для підтримки кредитування в економіці в надії на відновлення через кілька місяців. Про це заявив глава ФРС Джером Пауелл в ефірі ранкового шоу каналу NBC, передає агентство Reuters.

За словами Пауелла, він не бачить ризиків в недавніх заходах ФРС, а єдиним обмеженням для регулятора є обсяг страхування з боку Мінфіну США, оскільки кожен долар від Мінфіну може підтримати 10 доларів у вигляді кредитів від ФРС.

Пауелл заявив, Федрезерв направив трильйони доларів на кредитування і купівлю облігацій, щоб дозволити решті здорової економіки зробити паузу на досить довгий час для боротьби з вірусом.

"Першим ділом потрібно буде контролювати поширення вірусу, а потім відновити економічну діяльність", - сказав він.

Пауелл допустив, що економіка США, можливо, вже скотилася в рецесію, але активність швидко відновиться, коли вірус буде взято під контроль. За прогнозом Пауелла це може відбутися в другій половині року.

Рідкісна поява глави центрального банку США на ранковому шоу, що транслюється по всій країні, сталася через те, що офіційні особи в усьому світі намагаються впоратися як з кризою в галузі охорони здоров'я, так і з глибокими економічними наслідками.

Як повідомляло РБК-Україна, Федеральна резервна система США 23 березня оголосила про нові масштабні заходи підтримки економіки. ФРС має намір використовувати весь свій набір інструментів для підтримки домогосподарств, підприємств і економіки США у зв'язку з пандемією коронавірусу, яка призвела до величезних труднощів у Сполучених Штатах і у всьому світі.

Нагадаємо, Сенат США 25 березня одноголосно підтримав законопроект на суму 2 трлн доларів, спрямований на допомогу безробітним та галузям, що постраждали від епідемії коронавірусу, а також на надання мільярдів доларів на закупівлю терміново необхідного медичного обладнання.