Bank of America оголосив про початок рецесії в США

Фото: Bank of America (bankofamerica.com)

Падіння буде глибоким, але недовгим, вже до літа економіка почне відновлюватися

Bank of America попередив інвесторів, що рецесії в економіці США, викликаної коронавірусом, не можна уникнути і що вона вже почалася. Про це заявив економіст банку Мішель Мейер, передає телеканал CNBC

За розрахунками банку, економіка США скоротиться на 12% у другому кварталі, а в цілому за рік ВВП впаде на 0,8%.

"Ми офіційно заявляємо, що економіка увійшла в рецесію, приєднавшись до решти світу",- заявив економіст Bank of America. За його словами, "робочі місця будуть втрачені, добробут зруйновано, а довіру підірвано".

Bank of America розглядає ринок праці як спосіб зрозуміти "розмір економічного шоку". Банк очікує, що рівень безробіття збільшиться майже вдвічі: приблизно 1 мільйон робочих місць буде втрачено кожен місяць у другому кварталі, що в цілому становить 3,5 мільйона.

Спалах коронавірусу вже призвів до того, що світові ринки обвалилися. Індекси S&P 500 і Dow Jones торгуються на території ведмежого ринку і зараз знаходяться приблизно на 30% нижче своїх рекордно високих рівнів порівняно з минулим місяцем.

Мейер заявив, що буде тільки гірше. У квітні банк прогнозує провал, за яким буде "дуже повільне повернення до зростання, і до липня економіка буде трохи більше нормальною".

"Хоча це серйозне зниження, ми вважаємо, що воно буде досить коротким", - додав Майєр.

Оскільки економіка опинилася на незвіданій території, Мейєр сказав, що порятунок прийде від агресивних дій. "На нашу думку, коли мова йде про політичну відповідь, не повинно бути верхньої межі для розміру стимулювання", - сказав оа.

Нагадаємо, у вівторок банк Morgan Stanley заявив, що глобальна рецесія в 2020 році - тепер базовий варіант.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародне агентство S&P Global Ratings знизило прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2020 рік з 3,0% до 2,5%. За даними агентства, спалах коронавірусу являє собою серйозний ризик зниження економки як безпосередньо, так і через вплив на попит і ціни на основні експортні товари України.

Відзначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 11 березня заявив, що Україна входить у світову економічну кризу, викликаний поширенням коронавірусу у світі.