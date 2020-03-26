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Более 3 миллионов американцев потеряли работу за неделю из-за коронавируса

Новости » Финансовый кризис 2020     26.03.2020 - 15:30
Более 3 миллионов американцев потеряли работу за неделю из-за коронавируса
Иллюстративное фото (www.bostonglobe.com)

Кризис в первую очередь ударил по рынку труда

Число заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю выросло до рекордных 3,28 млн, поскольку жесткие меры по сдерживанию пандемии коронавируса привели страну к внезапной остановке, вызвав волну увольнений. Об этом сообщает агентство Reuters.

В еженедельном отчете по заявкам на пособие по безработице, опубликованном в четверг, есть наглядные свидетельства разрушительного воздействия коронавируса на экономику, что вынудило Федеральный резерв предпринять чрезвычайные шаги, а Конгресс США - собрать рекордный пакет стимулирующих мер на 2 трлн долларов.

Экономисты говорят, что экономика уже находится в рецессии. Еженедельные заявки - самый показательный индикатор рынка труда.

Напомним, глава ФРС Джером Пауэлл допустил, что экономика США, возможно, уже скатилась в рецессию, но активность быстро восстановится, когда вирус будет взят под контроль. По прогнозу Пауэлла это может произойти во второй половине года.

Отметим, Сенат США 25 марта единогласно поддержал законопроект на сумму 2 трлн долларов, направленный на помощь безработным и отраслям, пострадавшим от эпидемии коронавируса, а также на предоставление миллиардов долларов на закупку срочно необходимого медицинского оборудования.

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