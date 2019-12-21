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Майже 3 мільйони га землі вивели із держвласності за роки мораторію на продаж

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Мораторій на продаж землі в Україні діє 18 років

За роки мораторію на продаж землі у приватні руки із державної власності було виведено близько 3 мільйонів гектарів землі. Про це заявив представник президента з питань земельної реформи Роман Лещенко в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

За його словами, через дію мораторію на продаж сільгоспземель велика частка земель в Україні була розграбована.

"Мораторій за 18 років його дії вивів 4 мільйона гектарів з-під мораторної форми. Сьогодні була статистика, що у нас 10,5 млн гектар землі. Але це не правда. Розграбували - 3 мільйони виведено в приватні руки", - заявив Лещенко.

Він також пояснив, що на сьогодні обсяг землі державної власності досягає лише 7 мільйонів гектарів.

Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що обсяг землі для продажу в одні руки може скласти менше 10 тисяч гектарів. Також обговорюють і варіанти більш суттєвого зменшення, проте він не уточнив цифр.

При цьому Разумков дав доручення, аби аграрний комітет завершив розгляд правок до законопроекту про земельну реформу до 10 січня 2020 року.

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