До -3 градусів. Киян попередили про нічні заморозки

Синоптики з Українського гідрометцентру попередили жителів Києва про нічні заморозки. У вівторок та середу, 27-28 квітня, у столиці очікуються заморозки до -3 градусів.
Через заморозки синоптики оголосили у Києві другий рівень небезпечності - помаранчевий.
Крім того, завтра у столиці прогнозують від +9 до +11 градусів тепла вдень, а також західний вітер силою 3-8 метри на секунду. Опадів у вівторок у Києві не очікують.
Нагадаємо, заморозки завтра очікуються не тільки в Києві. Синоптики попереджали про заморозки у повітрі до -3 градусів на більшості території країни, а також до -5 градусів на поверхні ґрунту у південних областях.
Як писало РБК-Україна, сьогодні у низку регіонів України повернулася зима. В областях спостерігалися мокрий сніг та завірюхи.
Додамо, синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління. Найближчими днями температура повітря почне рости.