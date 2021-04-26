Україну засипає снігом: в яких регіонах негода

Детальніше про ситуацію в регіонах - в матеріалі РБК-Україна.

Так, снігопади зафіксували в Черкаській області. Як передає " ТСН", опади випали в Умані. Крім цього в обласній Службі автомобільних доріг попередили про негоду і закликали водіїв бути обережними через снігопади.

Також про негоди у своїх регіонах повідомляють користувачі соцмережі Facebook. Зокрема, снігопади були зафіксовані на трасі Київ-Полтава, у Чернігівській, Житомирській, Сумській, Чернівецькій областях, на Прикарпатті, а також під Києвом - у Богуславі та Яготині.

В Укргідрометцентрі при цьому заявили, що така погода не є аномалією, хоча і є досить "нетиповою ситуацією".

"Історія пам'ятає, що, наприклад, сніг по Київській області спостерігався 11 квітня 1990 і 26-27 квітня 1987", - додали синоптики.

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