Україну засипає снігом: в яких регіонах негода
В Україні сьогодні, 26 квітня, різко погіршилася погода. Частина регіонів країни стало засипати снігом.
Детальніше про ситуацію в регіонах - в матеріалі РБК-Україна.
Так, снігопади зафіксували в Черкаській області. Як передає " ТСН", опади випали в Умані. Крім цього в обласній Службі автомобільних доріг попередили про негоду і закликали водіїв бути обережними через снігопади.
Також про негоди у своїх регіонах повідомляють користувачі соцмережі Facebook. Зокрема, снігопади були зафіксовані на трасі Київ-Полтава, у Чернігівській, Житомирській, Сумській, Чернівецькій областях, на Прикарпатті, а також під Києвом - у Богуславі та Яготині.
В Укргідрометцентрі при цьому заявили, що така погода не є аномалією, хоча і є досить "нетиповою ситуацією".
"Історія пам'ятає, що, наприклад, сніг по Київській області спостерігався 11 квітня 1990 і 26-27 квітня 1987", - додали синоптики.
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Let it snow, let it snow, let it snow...
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Карпати сьогодні вранці засипало снігом. Через сильну хмарність і опади на високогір'ї обмежена видимість.
За прогнозами синоптиків, потепління в Україні очікується з середи, 28 квітня. До цього українців чекають холод, заморозки і мокрий сніг.
Також РБК-Україна писало, що на Великдень і Травневі свята погода не буде занадто радувати. Хоча перший тиждень травня буде досить теплою, але справжнє тепло прийде тільки до кінця травня.