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На Україну насуваються сильні заморозки: синоптики назвали дату

Новость на русском → Київ, Понеділок 26 квітня 2021 12:47
На Україну насуваються сильні заморозки: синоптики назвали дату Фото: в Україні сильні заморозки (pixabay.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні сьогодні вночі значно погіршиться - синоптики прогнозують заморозки до -5. Також холодно буде і наступної ночі.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вночі 26-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3 (II рівень небезпечності, помаранчевий).

У південних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -5 (I рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, на сайті УкрГідрометцентру вказано, що завтра і післязавтра вдень у більшості областей будуть дощі.

Сьогодні в Україні значно погіршилась погода, у деяких регіонах йде сніг. Снігопади були зафіксовані на трасі Київ-Полтава, у Чернігівській, Житомирській, Сумській, Чернівецькій областях, на Прикарпатті, а також під Києвом - у Богуславі та Яготині.

Раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні почне змінюватися з приходом тепла, починаючи з наступної середи, 28 квітня.

Також синоптики розповіли, коли в Україну прийде довгоочікуване тепло.

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