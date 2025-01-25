РФ может устроить провокации во время отключения от их энергосистемы, - МИД Эстонии

Эстония готовится к отключению от российской энергосистемы. В связи с этим страна готовится к провокациям со стороны РФ.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Эстония завершила подготовку к десинхронизации своей энергосистемы от российской, однако Ляенеметс отметил, что возможные провокации со стороны РФ остаются среди ключевых вызовов.

Министр внутренних дел Эстонии заявил, что переключение было тщательно подготовлено, поэтому для граждан этот процесс пройдет незаметно. В то же время он предупредил, что энергоснабжение страны в этот период будет более уязвимым.

"Наш сосед может попытаться воспользоваться ситуацией. Мы должны быть готовы к возможным гибридным угрозам - от кибератак до физического вмешательства, а также к распространению дезинформации. Возможны даже попытки повредить энергетическую инфраструктуру", - отметил Ляенеметс.

Он также подчеркнул, что полиция и службы безопасности Эстонии принимают меры для обеспечения порядка и предотвращения инцидентов во время десинхронизации.

Министр подчеркнул, что синхронизация с европейской энергосистемой является важным шагом для Эстонии, а также для Латвии и Литвы, поскольку она устраняет значительную зависимость и возможность влияния со стороны РФ.