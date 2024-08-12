Не 28. В DeepState назвали число населенных пунктов Курской области, которые потеряла РФ

Что предшествовало

Напомним, Россия на прошлой неделе обвинила Украину во вторжении на территорию Курской области. Также в сети начали распространять фото и видео, на которых украинские защитники находились в населенных пунктах Курской области.

Официально информацию о контроле над населенными пунктами российского региона Украина не подтверждала. Но сегодня, 12 августа, и.о. Курской области Алексей Смирнов заявил, что войска РФ не контролируют 28 населенных пунктов региона.

Более детально о том, как события в Курской области влияют на ход войны - в материале РБК-Украина.

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