Не 28. У DeepState назвали кількість населених пунктів Курської області, які втратила РФ

Що передувало

Нагадаємо, Росія минулого тижня звинуватила Україну у вторгненні на територію Курської області. Також у мережі почали розповсюджувати фото та відео, на яких українські захисники перебували у населених пунктах Курської області.

Офіційно інформацію щодо контролю над населеними пунктами російського регіону Україна не підтверджувала. Але сьогодні, 12 серпня, в. о. Курській області Олексій Смірнов заявив, що війська РФ не контролюють 28 населених пунктів регіону.

Більш детально про те, як події в Курській області впливають на перебіг війни - у матеріалі РБК-Україна.

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