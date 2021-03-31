Квартири, годинники і майже 2,5 млн доларів боргу: що задекларував Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подав щорічну декларацію. У ній він вказав квартири в Києві, Криму та за кордоном, мільйонні доходи, а також борг майже 2,5 млн доларів.

Нерухомість

У Києві у Зеленського є кілька квартир - на 132 квадратних метри (майже 750 000 гривень), на 254 квадратних метри (636 000 гривень), на 200 квадратних метрів (вартість не вказана) - і два машиномісця.

В окупованій Ялті у президента є квартира на 130 квадратних метрів (1,3 млн гривень), а також квартира у Британії за 42 млн гривень. Також він задекларував проживання в комплексі "Конча-Заспа" і в квартирі в Києві на 270 квадратів вартістю понад 19 млн гривень.

У його дружини Олени Зеленської теж є квартира в Києві.

Цінне майно

У Зеленського є колекція наручних годинників марок Reguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget і Bovet. Їх вартість не вказано.

Автомобілі

Президент в декларації вказав Range Rover 2016 року вартістю 4,7 млн гривень, а також Mercedes-Benz S 500 2014 року за 1,8 млн гривень.

Цінні папери та корпоративні права

У Зеленського та його дружини є облігації більш ніж на 5 млн гривень. Перша леді вказана бенефіціаром компаній Aldorante Limited (Кіпр), FILM HERITAGE Inc (Беліз) і San Tommaso S.R.L. (Італія).

Крім того, президент володіє патентами на корисні моделі та винаходи, а також правами на торговельні марки.

Доходи

За минулий рік Зеленський отримав понад 4,3 млн гривень роялті від "Кварталу 95", інвестиційний прибуток на 200 000 гривен, майже стільки ж відсотків за вкладами, 336 000 гривен заробітної плати, майже 14 млн гривень доходу від продажу будинку та земельної ділянки. У Олени Зеленської також є мільйонні доходи.

Готівкою президент зберігає 100 000 гривень, 615 000 доларів і 7 000 євро. На банківських рахунках у подружжя ще кілька мільйонів гривень, сотні тисяч євро і близько 30 000 доларів.

При цьому в декларації вказано, що Зеленський взяв в борг 1,77 млн ​​фунтів стерлінгів, що становить близько 2,5 млн доларів. Це гроші компанії в Белізі, бенефіціаром якої вказана його дружина.