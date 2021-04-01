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В Україні хочуть змінити вимоги до декларування цінних паперів

Новость на русском → Україна, Четвер 01 квітня 2021 12:15
В Україні хочуть змінити вимоги до декларування цінних паперів Фото: вимоги до декларування цінних паперів можуть змінити (kdka.org.ua)
Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть змінити вимоги до декларування цінних паперів. Верховній раді рекомендують схвалити за основу відповідний законопроект №5173.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату парламенту.

Таку рекомендацію надав комітет з питань антикорупційної політики.

Цей закон пропонує врегулювати деякі питання декларування. Документ виключає вимогу про зазначення номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані заощадження Ощадного банку СРСР.

Також не підлягатимуть декларуванню цінні папери, номінальна вартість яких є меншою за один прожитковий мінімум.

"Під час обговорення зазначалось, що під час доопрацювання законопроекту слід зазначити, що зміни в декларуванні цінних паперів мають стосуватися їх сукупної номінальної вартості", - вказано у повідомленні.

Крім того, члени комітету виступили проти можливості зазначати в декларації номер в Єдиному державному демографічному реєстрі лише у разі його присвоєння особі. Адже дане питання врегульоване в чинній редакції закону.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект за основу", - поінформували у парламенті.

Нагадаємо, в Україні хочуть за допомогою подачі "нульовий декларації" передбачити для громадян так звану податкову амністію. Верховна рада прийняла відповідний законопроект №5153 за основу.

Як писало РБК-Україна, нульове декларування буде добровільним, показувати потрібно буде доходи, які були отримані без сплати податків.

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