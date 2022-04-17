Понад 250 біженців з Маріуполя щойно вирушили потягом до Львова, - УЗ

Група з понад 250 біженців з Маріуполя щойно безпечно вирушила поїздом 220/219 із Запоріжжя до Львова. Точний час відправки не вказується з міркувань безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

Перевізник також інформує, що евакуація з Покровська до Чопа та з Лозової до Ужгорода та Хмельницького сьогодні теж буде за графіком.

В УЗ нагадують, що точний час відправки компанія не вказує в повідомленнях з міркувань безпеки. Однак його можна дізнатися на гарячій лінії 0 800 503 111 або на вокзалах.

"Місць вистачить усім, рекомендуємо не зволікати з евакуацією ваших родин з Донбасу", - додають в УЗ.

Нагадаємо, віце-прем'єр Ірина Верещук повідомила, що сьогодні не буде організованих гуманітарних коридорів. Українській стороні не вдалося узгодити припинення вогню на маршрутах евакуації.

Додамо, раніше повідомлялося, що евакуація з Луганської області сьогодні продовжиться за сімома напрямками.

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