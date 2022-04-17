ru ua
Нд, 17 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Понад 250 біженців з Маріуполя щойно вирушили потягом до Львова, - УЗ

Новость на русском →
Запорізька область, Неділя 17 квітня 2022 12:28
Понад 250 біженців з Маріуполя щойно вирушили потягом до Львова, - УЗ Фото: понад 250 біженців з Маріуполя щойно вирушили потягом до Львова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Група з понад 250 біженців з Маріуполя щойно безпечно вирушила поїздом 220/219 із Запоріжжя до Львова. Точний час відправки не вказується з міркувань безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

Перевізник також інформує, що евакуація з Покровська до Чопа та з Лозової до Ужгорода та Хмельницького сьогодні теж буде за графіком.

В УЗ нагадують, що точний час відправки компанія не вказує в повідомленнях з міркувань безпеки. Однак його можна дізнатися на гарячій лінії 0 800 503 111 або на вокзалах.

"Місць вистачить усім, рекомендуємо не зволікати з евакуацією ваших родин з Донбасу", - додають в УЗ.

Нагадаємо, віце-прем'єр Ірина Верещук повідомила, що сьогодні не буде організованих гуманітарних коридорів. Українській стороні не вдалося узгодити припинення вогню на маршрутах евакуації.

Додамо, раніше повідомлялося, що евакуація з Луганської області сьогодні продовжиться за сімома напрямками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Запоріжжя Львів Маріуполь Біженці
NEWS
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв