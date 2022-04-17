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В Луганській області сьогодні продовжиться евакуація за семи напрямками

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Луганська область, Неділя 17 квітня 2022 10:12
В Луганській області сьогодні продовжиться евакуація за семи напрямками Фото: у Луганській області планується евакуація (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У неділю, 17 квітня, у Луганській області продовжиться евакуація мирного населення. Виїхати можна з семи населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Місця збору для евакуації:

  • Сєвєродонецьк: проспект Хіміків, 28;
  • Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
  • Попасна: вул. Щербакова, 1-а;
  • Гірське: вул. Гагаріна, 13а;
  • Нижнє: Паркова, 13;
  • Рубіжне: вул. Чехова, 11
  • Кремінна: біля будівлі Укрпошти, попередній запис за номером 066 000 22 01.

Також у Луганську область буде відправлений гуманітарний вантаж.

Нагадаємо, що бажаючі жителі Луганської та Донецької областей можуть евакуюватися безкоштовним потягом зі станції Покровськ.

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