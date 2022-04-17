В Луганській області сьогодні продовжиться евакуація за семи напрямками
Фото: у Луганській області планується евакуація (Getty Images)
У неділю, 17 квітня, у Луганській області продовжиться евакуація мирного населення. Виїхати можна з семи населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Місця збору для евакуації:
- Сєвєродонецьк: проспект Хіміків, 28;
- Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
- Попасна: вул. Щербакова, 1-а;
- Гірське: вул. Гагаріна, 13а;
- Нижнє: Паркова, 13;
- Рубіжне: вул. Чехова, 11
- Кремінна: біля будівлі Укрпошти, попередній запис за номером 066 000 22 01.
Також у Луганську область буде відправлений гуманітарний вантаж.
Нагадаємо, що бажаючі жителі Луганської та Донецької областей можуть евакуюватися безкоштовним потягом зі станції Покровськ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.