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Евакуації не буде. На сьогодні не було погоджено гуманітарні коридори

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Київ, Неділя 17 квітня 2022 10:56
Евакуації не буде. На сьогодні не було погоджено гуманітарні коридори Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні, 17 квітня, не буде організованих гуманітарних коридорів. Українській стороні не вдалося узгодити припинення вогню на маршрутах евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра Ірини Верещук.

"На сьогоднішній ранок, 17 квітня, нам не вдалося домовитися з окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації. Тому, на жаль, сьогодні ми не відкриваємо гуманітарні коридори. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб гуманітарні коридори знову запрацювали якомога швидше", - зазначила вона.

Крім того, що стосується Маріуполя, за її словами, Київ наполягає на відкритті гуманітарного коридору для евакуації мирних жителів, особливо жінок і дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що евакуація з Луганської області сьогодні продовжиться за сімома напрямками.

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