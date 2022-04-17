Евакуації не буде. На сьогодні не було погоджено гуманітарні коридори
Сьогодні, 17 квітня, не буде організованих гуманітарних коридорів. Українській стороні не вдалося узгодити припинення вогню на маршрутах евакуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра Ірини Верещук.
"На сьогоднішній ранок, 17 квітня, нам не вдалося домовитися з окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації. Тому, на жаль, сьогодні ми не відкриваємо гуманітарні коридори. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб гуманітарні коридори знову запрацювали якомога швидше", - зазначила вона.
Крім того, що стосується Маріуполя, за її словами, Київ наполягає на відкритті гуманітарного коридору для евакуації мирних жителів, особливо жінок і дітей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що евакуація з Луганської області сьогодні продовжиться за сімома напрямками.
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