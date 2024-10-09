До 25 тысяч гривен. Сколько платят украинским беженцам в странах ЕС

После начала войны в страны ЕС выехали 4 млн украинских беженцев, почти треть из них поселилась в Германии, Польше и Чехии.
РБК-Украина рассказывает, сколько выплачивают украинским беженцам в разных странах Европы.
Украинцы, переехавшие в Польшу после 23 февраля 2022 года, имеют право на получение финансовой помощи. Сумма выплат разнится. Если человек проживает в коллективном заведении бесплатно, получает еду и 140 злотых (1,4 тыс. грн) на одежду или обувь, 50 злотых (526 грн) в месяц на карманные деньги.
Если же беженец самостоятельно снимает жилье, ему выплачивается 750 злотых (7,8 тыс. грн) в месяц. Семьи из четырех человек, ставка составляет 375 злотых на человека, то есть 1500 злотых (15,7 тыс. грн) на семью.
Добавим, что украинцы также имеют право на ряд социальных выплат: при рождении ребенка, ежемесячные выплаты на ребенка 800+, Dobry start (выплата раз в год на приобретение школьных принадлежностей), Aktywny Rodzic – помощь родителям на детей в возрасте 12-35 месяцев, помощь одиноким людям, пенсионному возрасту и ряд других выплат.
Украинцы, легально находящиеся в Германии, имеют право на выплату Bürgergeld. Сумма помощи зависит от категории беженца:
Со следующего года размер выплаты снизят на 30% в течение трех месяцев, если беженец не примет выгодное предложение по трудоустройству.
Сейчас в Чехии находится около 370 тыс. украинцев, из них 25% получают финансовую помощь. Размер выплат отличается, в среднем он составляет 7 336 крон (13 тыс. грн) на одного беженца.
Суммы выплат:
К уязвимым категориям относят пожилых людей, с ограниченными возможностями, малых детей. При этом государство выплачивает за жилье только 150 дней.
Украинцы могут переехать в Великобританию по программе Homes for Ukraine. В ее рамках нужно найти гражданина Британии, который предоставит жилье переселенцам минимум на полгода. Соглашение можно продлить на три года. По этой программе беженцы получают один раз выплату в сумме 200 фунтов стерлингов (10 700 грн).
Для людей, которые испытывают финансовые трудности, предусмотрены социальные программы: универсальный кредит, пенсионный кредит, пособие по инвалидности, пособие по уходу. Также можно оформить выплаты на ребенка:
Размер выплат зависит от категории беженца и места его размещения. В среднем на взрослого выплата составляет 2 130 шведских крон (8,4 тыс. грн) без питания и 720 (2 858 грн), если человек живет в общежитии с питанием.
В общежитиях с питанием суточные составляют:
В жилье без питания суточные составляют:
Семьи, у которых есть трое и больше детей, получают полные суточные для двух старших детей и половину суточных для других детей.
Украинцы могут въехать во Францию на основании биометрического паспорта, но затем следует оформить документы о необходимости международной защиты. После этого беженцев размещают во временное жилье, пока не подберут постоянное. Также человек может самостоятельно арендовать жилье.
После получения временной защиты беженцы имеют право на материальную помощь. Ее размер зависит от количества людей в семье.
Сумма помощи:
Если государство не предоставило бесплатное жилье, то дополнительно доплачивает 7,40 евро (333 грн) в день.
Добавим, что во Франции находится 66 560 украинцев, это один из самых низких показателей по Европе.
Размер финансовой помощи в Словакии зависит от количества членов в семье и их возраста, но сумма не может быть более 380 евро (17,1 тыс. грн) в семью в месяц.
Размер выплат в месяц:
Также страна помогает с жильем. Она может разместить беженцев в отеле или в словацкой семье. Добавим, что страна продлила защиту украинских беженцев до 4 марта 2025 года.
В Эстонии сейчас находится до 60 тысяч украинцев. Страна помогает с поиском временного жилья, также предоставляет социальные выплаты. Помощь рассчитывается в соответствии с количеством членов семьи:
По состоянию на конец лета, 66 тысяч украинцев получили статус защиты S в Швейцарии, украинцы официально могут там находиться до 4 марта 2026 года.
Размер помощи зависит от региона, где проживает беженец. В среднем одному лицу выплачивается 1 000 швейцарских франков (47,97 тыс. грн) в месяц, это включает основные расходы на проживание. Заявки на назначение суммы пособия рассматривают индивидуально.
Добавим также, что страна рассматривает возможность выплат до 4 тыс. швейцарских франков украинцам, которые вернутся домой.
Украинцы в Италии могут оформить специальный документ, дающий вид на жительство и социальную помощь, а также на трудоустройство. При этом он не ограничивает передвижение человека, он сможет посещать Украину. При получении статуса беженца такие ограничения будут действовать.
Страна в 2024 году дает пособие в размере 300 евро (13,5 тыс. грн) в месяц, но выплачивается оно максимально в течение трех месяцев.
Если человек не может сам найти жилье, то ее могут разместить в сети центров чрезвычайного приема (CAS), Системе приема и интеграции (SAI) или временно поселить в гостинице или у частных лиц.
Добавим, что по состоянию на начало 2024 года в Италии находилось более 140 тыс. украинцев.
Раньше мы писали о том, какие условия для беженцев в Польше и Германии и где лучше для украинцев.
Читайте также о том, что с марта 2025 года Ирландия планирует прекратить предоставление бесплатного жилья новоприбывшим украинским беженцам. А этим летом в Ирландии закрыли около 190 центров размещения украинцев. Также правительство этой страны пересматривает выплату в 800 евро людям, которые принимают украинских беженцев.
При подготовке публикации использовали материалы: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Bundesministerium des Innern und für Heimat, Visitukraine.today, Рostimees.
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