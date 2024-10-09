До 25 тисяч гривень. Скільки платять українським біженцям у країнах ЄС

Польща

Українці, які переїхали у Польщу після 23 лютого 2022 року, мають право на отримання фінансової допомоги. Сума виплат різниться. Якщо людина проживає у колективному закладі безкоштовно, то отримує їжу і 140 злотих (1,4 тис. грн) на одяг чи взуття, 50 злотих (526 грн) на місяць на кишенькові гроші.

Якщо ж біженець самостійно винаймає житло, йому виплачують 750 злотих (7,8 тис. грн) на місяць. Сім’ї із чотирьох осіб, ставка становить 375 злотих на особу, тобто 1500 злотих (15,7 тис. грн) на родину.

Додамо, що українці також мають право на ряд соціальних виплат: при народженні дитини, щомісячні виплати на дитину 800+, Dobry start (виплата раз на рік на придбання шкільного приладдя), Aktywny Rodzic – допомога батькам на дітей, віком 12-35 місяців, допомога самотнім людям, пенсійного віку та ряд інших виплат.

Німеччина

Українці, які легально перебувають у Німеччині, мають право на виплату Bürgergeld. Сума допомоги залежить від категорії біженця:

563 євро для самотніх осіб (25,6 тис. грн)

506 євро для партнерів у сімейних парах (22,9 тис. грн)

451 євро для дорослих у закладах (20,3 тис. грн)

471 євро для підлітків 14-17 років (21,2 тис. грн)

390 євро для дітей 6-13 років (17,6 тис. грн)

357 євро для дітей до 5 років (16,1 тис. грн)

З наступного року розмір виплати знизять на 30% протягом трьох місяців, якщо біженець не прийме вигідну пропозицію працевлаштування.

Чехія

Зараз у Чехії перебуває близько 370 тис. українців, із них 25% отримують фінансову допомогу. Розмір виплат різниться, в середньому він становить 7 336 крон (13 тис. грн) на одного біженця.

Суми виплат:

дорослий – 4 860 крон (8,6 тис. грн)

дитина – 3 490 крон (6,2 грн)

на житло вразливі категорії отримують 6 тис. крон (10,6 тис. грн), інші категорії – 4 тис. крон (7,1 тис. грн)

До вразливих категорій відносять людей похилого віку, з обмеженими можливостями, малих дітей. При цьому держава виплачує за житло лише протягом 150 днів.

У Чехії проживає 370 тис. українських біженців (фото: facebook/Institut SIRI)

Велика Британія

Українці можуть переїхати у Велику Британію за програмою Homes for Ukraine. У її рамках треба знайти громадянина Британії, що надасть житло переселенцям мінімум на пів року. Угоду можна продовжити на три роки. За цією програмою біженці отримують одноразову виплату у сумі 200 фунтів стерлінгів (10 700 грн).

Для людей, які мають фінансові труднощі, передбачені соціальні програми: універсальний кредит, пенсійний кредит, допомога по інвалідності, допомога на догляд. Також можна оформити виплати на дитину:

21,80 фунтів стерлінгів (1 175 грн) на тиждень за найстаршу або єдину дитину

14,45 фунтів (778 грн) стерлінгів на тиждень за кожну іншу дитину

Швеція

Розмір виплат залежить від категорії біженця та місця його розміщення. В середньому на дорослого виплата становить 2130 шведських крон (8,4 тис. грн) без харчування та 720 (2 858 грн), якщо людина живе у гуртожитку з харчуванням.

У гуртожитках з харчуванням добові становлять:

24 крони на день для дорослого та 19 крон/день для осіб, які живуть разом зі своїм партнером

12 крон на день для дітей до 17 років

У житлі без харчування добові становлять:

71 крону на день для дорослого та 61 крон/день для осіб, які живуть разом зі своїм партнером

37-50 крон на дітей, залежно від віку

Сім'ї, які мають троє і більше дітей, отримують повні добові для двох старших дітей і половину добових для інших дітей.

Франція

Українці можуть в'їхати у Францію на підставі біометричного паспорта, тоді слід оформити документи про необхідність міжнародного захисту. Після цього біженців розміщають у тимчасове житло, поки не підберуть постійне. Також людина може самостійно орендувати житло.

Після отримання тимчасового захисту біженці мають право на матеріальну допомогу. Її розмір залежить від кількості людей у родині.

Сума допомоги:

на одну особу – 6,80 євро (306 грн) на добу

на дві особи – 10,20 євро (460 грн) на добу

на три особи – 13,60 євро (613 грн) на добу

на чотири особи – 17,00 євро (766 грн) на добу

на п'ять осіб – 20,40 євро (920 грн) на добу

Якщо держава не надала безкоштовного житла, то додатково доплачує 7,40 євро (333 грн) на день.

Додамо, що у Франції перебуває 66 560 українців, це один із найнижчих показників по Європі.

Франція на добу виплачує 6,8 євро на особу (фото: Getty Images)

Словаччина

Розмір фінансової допомоги у Словаччині залежить від кількості членів у родині та їхнього віку, втім сума не може бути більш як 380 євро (17,1 тис. грн) на сім'ю на місяць.

Розмір виплат на місяць:

для дорослого 80 євро (3,6 тис. грн)

для дітей до 3 років 160 євро (7,2 тис. грн)

для дітей від 3 до 18 років 60 євро (2,7 тис. грн)

Також країна допомагає із житлом. Вона може розмістити біженців у готелі або у словацькій родині. Додамо, що країна продовжила захист українських біженців до 4 березня 2025 року.

Естонія

В Естонії зараз перебуває до 60 тис. українців. Країна допомагає із пошуком тимчасового житла, також надає соціальні виплати. Допомога розраховується відповідно до кількості членів сім'ї:

для першого члена сім'ї 150 євро (6,7 тис. грн)

для другого дорослого 120 євро (5,4 тис. грн)

для неповнолітніх дітей 180 євро (8,1 тис. грн)

Швейцарія

Станом на кінець літа, 66 тис. українців отримали статус захисту S у Швейцарії, українці офіційно можуть там перебувати до 4 березня 2026 року.

Розмір допомоги залежить від регіону, де проживає біженець. У середньому одній особі виплачують 1 000 швейцарських франків (47,97 тис. грн) на місяць, це включає основні витрати на проживання. Заявки на призначення суми допомоги розглядають індивідуально.

Додамо також, що країна розглядає можливість виплат до 4 тис. швейцарських франків українцям, які повернуться додому.

Італія

Українці в Італії можуть оформити спеціальний документ, який дає дозвіл на проживання та соціальну допомогу, а також на працевлаштування. При цьому він не обмежує пересування людини, вона зможе відвідувати Україну. Натомість при отриманні статусу біженця такі обмеження діятимуть.

Країна у 2024 році надає допомогу у розмірі 300 євро (13,5 тис. грн) на місяць, але виплачується вона максимально протягом трьох місяців.

Якщо людина не може сама знайти житло, то її можуть розмістити у мережі центрів надзвичайного прийому (CAS), Системі прийому та інтеграції (SAI) або ж тимчасово поселити у готелі чи у приватних осіб.

Додамо, що станом на початок 2024 року, в Італії перебувало понад 140 тис. українців.

Виплати в Італії можна отримати лише протягом трьох місяців (фото: Getty Images)