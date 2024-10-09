До 25 тисяч гривень. Скільки платять українським біженцям у країнах ЄС

Після початку війни в країни ЄС виїхали 4 млн українських біженців, майже третина з них оселилася у Німеччині, Польщі та Чехії.
РБК-Україна розповідає, скільки виплачують українським біженцям у різних країнах Європи.
Українці, які переїхали у Польщу після 23 лютого 2022 року, мають право на отримання фінансової допомоги. Сума виплат різниться. Якщо людина проживає у колективному закладі безкоштовно, то отримує їжу і 140 злотих (1,4 тис. грн) на одяг чи взуття, 50 злотих (526 грн) на місяць на кишенькові гроші.
Якщо ж біженець самостійно винаймає житло, йому виплачують 750 злотих (7,8 тис. грн) на місяць. Сім’ї із чотирьох осіб, ставка становить 375 злотих на особу, тобто 1500 злотих (15,7 тис. грн) на родину.
Додамо, що українці також мають право на ряд соціальних виплат: при народженні дитини, щомісячні виплати на дитину 800+, Dobry start (виплата раз на рік на придбання шкільного приладдя), Aktywny Rodzic – допомога батькам на дітей, віком 12-35 місяців, допомога самотнім людям, пенсійного віку та ряд інших виплат.
Українці, які легально перебувають у Німеччині, мають право на виплату Bürgergeld. Сума допомоги залежить від категорії біженця:
З наступного року розмір виплати знизять на 30% протягом трьох місяців, якщо біженець не прийме вигідну пропозицію працевлаштування.
Зараз у Чехії перебуває близько 370 тис. українців, із них 25% отримують фінансову допомогу. Розмір виплат різниться, в середньому він становить 7 336 крон (13 тис. грн) на одного біженця.
Суми виплат:
До вразливих категорій відносять людей похилого віку, з обмеженими можливостями, малих дітей. При цьому держава виплачує за житло лише протягом 150 днів.
Українці можуть переїхати у Велику Британію за програмою Homes for Ukraine. У її рамках треба знайти громадянина Британії, що надасть житло переселенцям мінімум на пів року. Угоду можна продовжити на три роки. За цією програмою біженці отримують одноразову виплату у сумі 200 фунтів стерлінгів (10 700 грн).
Для людей, які мають фінансові труднощі, передбачені соціальні програми: універсальний кредит, пенсійний кредит, допомога по інвалідності, допомога на догляд. Також можна оформити виплати на дитину:
Розмір виплат залежить від категорії біженця та місця його розміщення. В середньому на дорослого виплата становить 2130 шведських крон (8,4 тис. грн) без харчування та 720 (2 858 грн), якщо людина живе у гуртожитку з харчуванням.
У гуртожитках з харчуванням добові становлять:
У житлі без харчування добові становлять:
Сім'ї, які мають троє і більше дітей, отримують повні добові для двох старших дітей і половину добових для інших дітей.
Українці можуть в'їхати у Францію на підставі біометричного паспорта, тоді слід оформити документи про необхідність міжнародного захисту. Після цього біженців розміщають у тимчасове житло, поки не підберуть постійне. Також людина може самостійно орендувати житло.
Після отримання тимчасового захисту біженці мають право на матеріальну допомогу. Її розмір залежить від кількості людей у родині.
Сума допомоги:
Якщо держава не надала безкоштовного житла, то додатково доплачує 7,40 євро (333 грн) на день.
Додамо, що у Франції перебуває 66 560 українців, це один із найнижчих показників по Європі.
Розмір фінансової допомоги у Словаччині залежить від кількості членів у родині та їхнього віку, втім сума не може бути більш як 380 євро (17,1 тис. грн) на сім'ю на місяць.
Розмір виплат на місяць:
Також країна допомагає із житлом. Вона може розмістити біженців у готелі або у словацькій родині. Додамо, що країна продовжила захист українських біженців до 4 березня 2025 року.
В Естонії зараз перебуває до 60 тис. українців. Країна допомагає із пошуком тимчасового житла, також надає соціальні виплати. Допомога розраховується відповідно до кількості членів сім'ї:
Станом на кінець літа, 66 тис. українців отримали статус захисту S у Швейцарії, українці офіційно можуть там перебувати до 4 березня 2026 року.
Розмір допомоги залежить від регіону, де проживає біженець. У середньому одній особі виплачують 1 000 швейцарських франків (47,97 тис. грн) на місяць, це включає основні витрати на проживання. Заявки на призначення суми допомоги розглядають індивідуально.
Додамо також, що країна розглядає можливість виплат до 4 тис. швейцарських франків українцям, які повернуться додому.
Українці в Італії можуть оформити спеціальний документ, який дає дозвіл на проживання та соціальну допомогу, а також на працевлаштування. При цьому він не обмежує пересування людини, вона зможе відвідувати Україну. Натомість при отриманні статусу біженця такі обмеження діятимуть.
Країна у 2024 році надає допомогу у розмірі 300 євро (13,5 тис. грн) на місяць, але виплачується вона максимально протягом трьох місяців.
Якщо людина не може сама знайти житло, то її можуть розмістити у мережі центрів надзвичайного прийому (CAS), Системі прийому та інтеграції (SAI) або ж тимчасово поселити у готелі чи у приватних осіб.
Додамо, що станом на початок 2024 року, в Італії перебувало понад 140 тис. українців.
Раніше ми писали про те, які умови для біженців у Польщі та Німеччині, та де краще для українців.
Читайте також про те, що з березня 2025 року Ірландія планує припинити надання безкоштовного житла новоприбулим українським біженцям. А цього літа в Ірландії закрили майже 190 центрів розміщення українців. Також Уряд цієї країни переглядає виплату у 800 євро людям, які приймають українських біженців.
Під час підготовки публікації використали матеріали: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Bundesministerium des Innern und für Heimat, Visitukraine.today, Рostimees.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.