Ирландия планирует изменить правила украинских беженцев: о чем речь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Irish Times .

Отмечается, что таким образом планируется сократить государственные расходы и стимулировать самостоятельную жизнь украинцев, прибывших в страну из-за войны России против Украины.

Пока известно, что такое решение на стадии разработки.

Сообщается, что в бесплатном жилье, предоставленном Ирландией, сейчас проживает около 35 833 украинских беженцев. Этот показатель за 2024 уменьшился, ведь в 2023 году количество украинцев составляло 58 830.

Также в Ирландии планируется введение правила максимального срока пребывания. Оно коснется тех украинских беженцев, кто дольше всего проживает в бесплатном жилье. Также ограничения по проживанию за государственные средства могут быть введены в отношении тех украинцев, чей доход будет превышать установленный порог.

Известно, что эти инициативы обсуждались чиновниками, но еще не были широко распространены среди министров и не обсуждались комитетом Кабинета министров по Украине. Однако власти Ирландии уже сократили некоторые социальные выплаты, ограничили проживание до 90 дней для вновь прибывших беженцев из Украины и планируют в дальнейшем инициировать подобные мероприятия.

Ранее мы сообщали, что с начала лета в Иландии закрыли около 190 центров размещения украинцев.