22 украинских вуза вошли в престижный мировой рейтинг THE 2026: кто в списке

В этом году в престижный рейтинг Times Higher Education World University Rankings вошли 22 украинских вуза. Это стало самым лучшим показателем за всю историю участия Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщения главы Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в Telegram.
Главное:
Рейтинг THE 2026 оценивает 2191 университет из 115 стран мира по показателям качества преподавания, исследовательской среды, влияния научных публикаций, сотрудничества с индустрией и уровня международной открытости.
"Украина установила новый рекорд в рейтинге Times Higher Education World University Rankings 2026. В этом году в один из самых авторитетных мировых рейтингов университетов вошли 22 украинских заведения высшего образования, что на пять больше, чем в прошлом. Это лучший результат Украины за все время участия в рейтинге", - отметил Бабак.
Он подчеркнул, что увеличение количества университетов даже в условиях полномасштабной войны является положительным сигналом.
Однако он отметил, что сравнение с мировыми лидерами демонстрирует существенное отставание по качеству научных исследований, развитию исследовательской среды, уровню международного сотрудничества и объемам финансирования.
Лучшие результаты среди украинских вузов продемонстрировали:
Остальные 20 университетов, попавших в рейтинг, вошли в группу 1501+:
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