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22 украинских вуза вошли в престижный мировой рейтинг THE 2026: кто в списке

08:07 07.07.2026 Вт
3 мин
Какой университет стал лидером среди отечественных вузов?
aimg Василина Копытко
Какие позиции заняли наши вузы в мировом рейтинге (фото: Getty Images)

В этом году в престижный рейтинг Times Higher Education World University Rankings вошли 22 украинских вуза. Это стало самым лучшим показателем за всю историю участия Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщения главы Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в Telegram.

Главное:

  • Украина установила рекорд в рейтинге Times Higher Education 2026: в перечень вошли 22 украинских вуза, что на пять больше, чем в прошлом.
  • Лучшие позиции среди украинских заведений заняли Сумской государственный университет (группа 801-1000) и Тернопольский национальный медицинский университет (группа 1201-1500).
  • Сергей Бабак отметил рост представительства Украины, однако отметил существенное отставание от мировых лидеров по качеству исследований, международному сотрудничеству и финансированию.
  • Рейтинг основан на оценке качества обучения, исследовательской среды, влияния публикаций, сотрудничества с индустрией и международной открытости.

Украинские вузы в международном рейтинге

Рейтинг THE 2026 оценивает 2191 университет из 115 стран мира по показателям качества преподавания, исследовательской среды, влияния научных публикаций, сотрудничества с индустрией и уровня международной открытости.

"Украина установила новый рекорд в рейтинге Times Higher Education World University Rankings 2026. В этом году в один из самых авторитетных мировых рейтингов университетов вошли 22 украинских заведения высшего образования, что на пять больше, чем в прошлом. Это лучший результат Украины за все время участия в рейтинге", - отметил Бабак.

Он подчеркнул, что увеличение количества университетов даже в условиях полномасштабной войны является положительным сигналом.

Однако он отметил, что сравнение с мировыми лидерами демонстрирует существенное отставание по качеству научных исследований, развитию исследовательской среды, уровню международного сотрудничества и объемам финансирования.

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Лидеры среди украинских заведений

Лучшие результаты среди украинских вузов продемонстрировали:

  • Сумской государственный университет - группа 801-1000;
  • Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского - группа 1201-1500.

Остальные 20 университетов, попавших в рейтинг, вошли в группу 1501+:

  • Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца,
  • Днепровский университет технологий,
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
  • Харьковский авиационный университет,
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники,
  • Киевский национальный университет строительства и архитектуры,
  • Национальный университет "Львовская политехника",
  • Винницкий национальный медицинский университет имени М. И. Пирогова,
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт",
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского",
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
  • Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова,
  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара,
  • Киевский авиационный институт,
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,
  • Украинский государственный университет науки и технологий,
  • Ужгородский национальный университет,
  • Карпатский университет имени Августина Волошина,
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина,
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича.

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