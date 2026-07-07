22 украинских вуза вошли в престижный мировой рейтинг THE 2026: кто в списке

Главное: Украина установила рекорд в рейтинге Times Higher Education 2026: в перечень вошли 22 украинских вуза, что на пять больше, чем в прошлом.

в перечень вошли 22 украинских вуза, что на пять больше, чем в прошлом. Лучшие позиции среди украинских заведений заняли Сумской государственный университет (группа 801-1000) и Тернопольский национальный медицинский университет (группа 1201-1500).

(группа 801-1000) и Тернопольский национальный медицинский университет (группа 1201-1500). Сергей Бабак отметил рост представительства Украины , однако отметил существенное отставание от мировых лидеров по качеству исследований, международному сотрудничеству и финансированию.

, однако отметил существенное отставание от мировых лидеров по качеству исследований, международному сотрудничеству и финансированию. Рейтинг основан на оценке качества обучения, исследовательской среды, влияния публикаций, сотрудничества с индустрией и международной открытости.

Украинские вузы в международном рейтинге

Рейтинг THE 2026 оценивает 2191 университет из 115 стран мира по показателям качества преподавания, исследовательской среды, влияния научных публикаций, сотрудничества с индустрией и уровня международной открытости.

"Украина установила новый рекорд в рейтинге Times Higher Education World University Rankings 2026. В этом году в один из самых авторитетных мировых рейтингов университетов вошли 22 украинских заведения высшего образования, что на пять больше, чем в прошлом. Это лучший результат Украины за все время участия в рейтинге", - отметил Бабак.

Он подчеркнул, что увеличение количества университетов даже в условиях полномасштабной войны является положительным сигналом.

Однако он отметил, что сравнение с мировыми лидерами демонстрирует существенное отставание по качеству научных исследований, развитию исследовательской среды, уровню международного сотрудничества и объемам финансирования.

Лидеры среди украинских заведений

Лучшие результаты среди украинских вузов продемонстрировали:

Сумской государственный университет - группа 801-1000;

- группа 801-1000; Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского - группа 1201-1500.

Остальные 20 университетов, попавших в рейтинг, вошли в группу 1501+: