МВФ обнародовал негативный сценарий для экономики Украины в случае затяжной войны

Международный валютный фонд обновил негативный сценарий ухудшения ситуации в Украине, основываясь на предположении, что в 2025 году начнется более интенсивная война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

Негативный сценарий предполагает, что война завершится к концу 2025 года (по сравнению с концом 2024 года в базовом сценарии), а шок начнется в третьем квартале 2024 года. Это сильно повлияет на настроения компаний и домохозяйств, темпы возвращения мигрантов и вызывает дальнейший крупномасштабный ущерб энергетической инфраструктуре от атак.

Это приведет к резкому снижению реального ВВП на 1,7% в 2024 году (по сравнению с 2,5-3,5% в базовом сценарии) и падению на 1% в 2025 году. Высокие потребности в обороне и снижение экономической активности приведут к увеличению бюджетного дефицита. После этого дефицит будет сокращать лишь постепенно.

"Дисбалансы на валютном рынке вновь выйдут на поверхность и, как ожидается, будут сохраняться дольше, учитывая ухудшение показателей экспорта, что приведет к более высокой девальвации в ближайшие годы, прежде чем она приблизится к базовой тенденции", - говорится в прогнозе.

Последующее восстановление будет более сдержанным, чем в базовом сценарии, учитывая еще больший ущерб основному капиталу и ослабление балансов, в результате чего объем производства останется значительно ниже довоенного уровня.

Потребности в финансировании

В негативном сценарии совокупный дефицит финансирования оценивается примерно в 140,7 млрд долларов США, что примерно на 19 млрд долларов выше базового прогноза на 2023-2027 годы (121,9 млрд долларов), что требует дополнительных шагов для обеспечения устойчивости долга. Все дополнительное финансирование в этом сценарии ухудшения ситуации должно быть в форме кредитов на очень льготных условиях (близким к условиям гранта), говорится в прогнозе МВФ.

Реакция властей Украины

"С начала войны власти решительно принимали меры по реагированию на потрясения по мере их возникновения, тщательно балансируя необходимость быстрого и эффективного реагирования с материальными социальными соображениями", - говорится в Меморандуме.

Как подчеркивалось в запросе программы и последующих обзорах, они включали множество мер, включая введение мер по доходам, оптимизацию капитальных расходов и других менее приоритетных статей расходов, определение дополнительного финансирования и реализацию решительных мер для поддержания финансовой стабильности и защиты валютных резервов, в том числе через валютный контроль. "Власти еще больше укрепили свой очень успешный послужной список, продемонстрировав свою способность проводить дополнительные реформы и меры после утверждения программы для достижения экономической и финансовой стабильности", - отмечает МВФ.

По мнению экспертов, опираясь на этот опыт эффективного управления экономикой, власти по-прежнему готовы решительно реагировать на потенциальный сценарий ухудшения ситуации посредством оперативных политических мер.

Власти готовы принять соответствующие политические меры по мере необходимости. Планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, потребуют сочетания увеличения налоговых поступлений, поиска дальнейшего внешнего финансирования на очень льготных условиях, ужесточения денежно-кредитной политики, более широкой мобилизации внутреннего финансирования и, вероятно, дальнейшей корректировки валютной политики, отмечается в документе.

Основная часть корректировок будет приходиться на налоговые меры, включая рост акцизов, которые можно эффективно и быстро реализовать для увеличения доходов. Некоторые расходы следует поставить в зависимость от доступного финансирования, например, капитальные и социальные расходы будут ограничены только категориями с наивысшим приоритетом.

"Временное давление на режим управляемой гибкости обменного курса в рамках сценария снижения курса может потребовать повторного введения некоторых мер валютного контроля, использовавшихся ранее во время войны", - отмечают МВФ.

Если серьезность потрясений выведет страну за пределы негативного сценария, возможно, потребуется принять дополнительные меры, и у официальных органов есть обязательства и возможности для реализации таких мер. Это может вынудить власти принять временные нетрадиционные меры, например, налог в дополнение к НДФЛ и/или дополнительный налог на предметы роскоши или акцизы, а также денежное финансирование в рамках программных параметров. Последнее может включать, при необходимости, административные меры, требующие от банков держать оговоренную сумму или минимальный период владения государственными ценными бумагами.

"Вторичные покупки НБУ гособлигаций также могут послужить поддержкой первичному рынку. Можно рассмотреть такие инструменты, как облигации, привязанные к инфляции или обменному курсу. Наконец, в случае возобновления высокого давления на обменный курс, но при сохранении адекватного уровня резервов, при корректировке позиции денежно-кредитной политики можно было бы рассмотреть некоторую комбинацию расширенного валютного контроля, а также активную валютную политику. Более того, хотя возможности ужесточения бюджетной ситуации остаются ограниченными, в конечном итоге расходы по определенным категориям будут зависеть от притока крайне льготного/грантового внешнего финансирования", - отмечается в Меморандуме.

В целом, обсуждения с властями планов действий в чрезвычайных ситуациях в ходе четвертого обзора еще раз подтверждают, что программа МВФ остается надежной даже в случае такого негативного сценария. Очень твердые политические обязательства и послужной список властей, а также возобновленные финансовые гарантии со стороны международных партнеров и ожидаемое облегчение долгового бремени вселяют уверенность в этом, заявили в МВФ.