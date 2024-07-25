Агентство Fitch дало прогноз продолжительности войны России с Украиной

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует очень затяжную войну России с Украиной. Ни одна из сторон не может получить решающее преимущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Fitch .

Fitch ожидает, что война продолжится в течение 2024 года и в 2025 году в рамках ее текущих параметров.

"Хотя неясно, сможет ли какая-либо из сторон получить решающее преимущество, также нет никаких признаков готовности идти на уступки, поэтому война может оказаться очень затяжной", - говорится в сообщении.

В более долгосрочной перспективе агентство ожидает некую форму урегулирования, но считает "замороженный конфликт" более вероятным, чем устойчивое мирное соглашение, по крайней мере, на значительный период.