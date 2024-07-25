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Агентство Fitch дало прогноз продолжительности войны России с Украиной

Украина, Четверг 25 июля 2024 08:41
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Агентство Fitch дало прогноз продолжительности войны России с Украиной Фото: Fitch прогнозирует очень затяжную войну (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует очень затяжную войну России с Украиной. Ни одна из сторон не может получить решающее преимущество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Fitch.

Fitch ожидает, что война продолжится в течение 2024 года и в 2025 году в рамках ее текущих параметров.

"Хотя неясно, сможет ли какая-либо из сторон получить решающее преимущество, также нет никаких признаков готовности идти на уступки, поэтому война может оказаться очень затяжной", - говорится в сообщении.

В более долгосрочной перспективе агентство ожидает некую форму урегулирования, но считает "замороженный конфликт" более вероятным, чем устойчивое мирное соглашение, по крайней мере, на значительный период.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в июне 2024 года 80% опрошенных верили в победу Украины в войне, не верили - 12% респондентов. При этом верил, что победа придет до конца этого года, 24% украинцев. Еще 38% считали, что она наступит через 1-2 года, 15% - что для этого понадобится от 3 до 5 лет, 5% - более 5 лет, 1% - что победа произойдет "вряд ли при моей жизни".

По данным опроса Info Sapiens, в апреле-мае в Украине сохранялась высокая готовность терпеть трудности из-за войны с Россией ради победы. Готовы терпеть трудности столько, сколько нужно, 69% респондентов.

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