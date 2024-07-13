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Польша в 2025 году увеличит оборонный бюджет до 5% ВВП

Суббота 13 июля 2024 16:00
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Польша в 2025 году увеличит оборонный бюджет до 5% ВВП Фото: глава МИД Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В следующем году Польша будет тратить 5% ВВП на оборону. Сейчас страна тратит 4%.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Он отметил, что в настоящее время Польша тратит на оборону большую часть своего ВВП, чем любая другая страна НАТО.

"Польша тратит 4% процента (ВВП – ред.), и мы будем тратить 5% в следующем году. Мы номер один в НАТО, включая Соединенные Штаты… потому что мы больше не находимся в эпохе вечного мира после холодной войны", - сказал министр.

Однако, невзирая на значительные расходы Польши, Сикорский предостерег от использования военных бюджетов как барометра. В качестве примера он привел Исландию, которая почти не имеет собственного оборонного бюджета, но остается важным активом из-за своего стратегического расположения.

Также глава МИД Польши сказал, что поддерживал давление экс-президента США Дональда Трампа на страны НАТО с целью увеличения расходов на оборону.

Напомним, что по словам Радослава Сикорского, Варшава рассматривает предложение Киева сбивать летящие в направлении Польши ракеты РФ над Украиной.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Южная Корея будет производить в Польше танки K2PL. Планируется производство 180 машин.

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