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Польща у 2024 році збільшить оборонний бюджет до 5% ВВП

Субота 13 липня 2024 16:00
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Польща у 2024 році збільшить оборонний бюджет до 5% ВВП Фото: голова МЗС Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У наступному році Польща витрачатиме 5% ВВП на оборону. Зараз країна витрачає 4%.

Про це заявив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Він зазначив, що наразі Польща витрачає на оборону більшу частку свого ВВП, ніж будь-яка інша країна НАТО.

"Польща витрачає 4% відсотки (ВВП - ред.), і ми витрачатимемо 5% наступного року. Ми номер один в НАТО, включаючи Сполучені Штати… тому що ми більше не перебуваємо в епосі вічного миру після холодної війни", - сказав міністр.

Однак, незважаючи на значні витрати Польщі, Сікорський застеріг від використання військових бюджетів як барометра. Як приклад він навів Ісландію, яка майже не має власного оборонного бюджету, але залишається важливим активом через своє стратегічне розташування.

Також голова МЗС Польщі сказав, що підтримував тиск екс-президента США Дональда Трампа на країни НАТО з метою збільшення витрат на оборону.

Нагадаємо, що за словами Радослава Сікорського, Варшава розглядає пропозицію Києва збивати ракети РФ над Україною, які летять в напрямку Польщі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Південна Корея вироблятиме у Польщі танки K2PL. Планується виробництво 180 машин.

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