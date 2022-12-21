В 2023 году должны вернуть свободу всей Украине: Зеленский назвал цель визита в США

"Сегодня я - в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американского народа, президента и Конгресса за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы", - написал Зеленский.

Он также добавил, что планирует провести ряд переговоров по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом будет обсужден двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки.

"В следующем году мы должны вернуть украинский флаг и свободу всей нашей земле, всем нашим людям", - подчеркнул президент.