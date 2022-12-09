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Инфляция в Украине замедлилась: что подорожало за последний месяц

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Украина, Пятница 09 декабря 2022 15:00
Инфляция в Украине замедлилась: что подорожало за последний месяц Фото: инфляция в Украине замедлилась до 26,5% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 26,5%. Годовая инфляция несколько замедлилась, поскольку октябре она составляла 26,6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, по сравнению с октябрем цены выросли на 0,7%. С начала года инфляция составила 25,7%.

Инфляция в Украине замедлилась: что подорожало за последний месяц

Продукты питания в Украине за ноябрь подорожали на 0,5%. Больше всего подорожали яйца - на 10,6%. Овощи подешевели за месяц на 1,6%, но стоят на 63,2% дороже, чем год назад.

Инфляция в Украине замедлилась: что подорожало за последний месяц

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,0%, на одежду и обувь - снизились на 1,6%.

Инфляция в Украине замедлилась: что подорожало за последний месяц

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,2%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 1,0%, здравоохранение на 1,0%, транспорт на 1,0%, цены на связь выросли на 1,3%, на отдых и культуру на 1,0%, цены на образование не изменились, рестораны и гостиницы подорожали на 2,3%, разные товары и услуги на 3,3%.

Таким образом, инфляция находится на максимуме с февраля 2016 года, когда она составляла 32,7%.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2022 года составит 30%. В 2023 году инфляция замедлится до 20,8%, а в 2024 году - до 9,4%.

Отметим, правительство ожидает, что инфляция в Украине составит 29,3% в 2022 году и 28,0% в 2023 году.

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Государственная служба статистики Инфляция в Украине
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