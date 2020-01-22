Кабмін запустить електронні акцизи без додаткових витрат для бізнесу

Фото: Дмитро Дубілет (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд планує наносити штрих-код на звичайні акцизи

Кабінет міністрів планує незабаром запустити "електронні акцизні марки", які не вимагають додаткових витрат для бізнесу і держави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра Кабміну Дмитра Дубілета Facebook.

За його словами, уряд планує наносити штрих-код на звичайні акцизні марки, які зчитуються звичайними пристроями. Це дозволить боротися з "чорним ринком" алкоголю в Україні, який щорічно завдає збитки для держбюджету в 5-10 млрд гривень.

"Ця система не буде вимагати від бізнесу нового обладнання. А державі не потрібно буде створювати окрему ІТ-систему, а буде достатньо правильно працювати з інформацією, яка передається в касові чеки", - написав Дубілет.

Міністр зазначив, що така система дозволить створити просте мобільний додаток, яке буде використовуватися податковою службою та громадянами для перевірки справжності акцизів.

"Ми вже опрацювали всі технологічні частини проекту, також обговорили концепцію з бізнесом. Поки що все складається. Перед запуском на всю країну будемо теститися через пілот", - повідомив Дубілет.

Раніше РБК-Україна писало, що в листопаді індикативні показники надходжень до державного бюджету від акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію склали 102,2%. Держбюджет поповнився на 813,4 млн грн, що на 17,6 млн грн, або на 2,2% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Також повідомлялося, що уряд планує скасувати обов'язкову листування бізнесу з військкоматами. Кабмін готує законопроект, яким планується змінити алгоритм подачі звітності компаній в податкову службу за своїм співробітникам, а також зробити автоматичний збір даних військкоматами з наявних реєстрів.