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В Україні запустили електронний сервіс перевірки акцизів

Новини » Політика     31.01.2020 - 13:36
В Україні запустили електронний сервіс перевірки акцизів
Ілюстративне фото (Alexander Aksakov/Getty Images)

Сервіс дозволяє контролювати обіг алкогольної і тютюнової продукції

В Україні у рамках пілотного проекту запустили електронний сервіс перевірки акцизних марок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу.

Повідомляється, що для впровадження нових електронних сервісів Податкова запустила пілотний проект електронного сервісу "Пошук акцизної марки". За допомогою нього можна перевіряти легальність походження алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також контролювати обіг підакцизних товарів.

"Зокрема, послуга дає можливість самостійно визначити дату видачі марок акцизного податку, а також підприємства, яке її отримало", - йдеться в повідомленні.

Електронний сервіс "Пошук акцизної марки" працює у тестовому режимі. Ознайомитися з його роботою можна за посиланням cabinet.tax.gov.ua/registers/mark.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін запустить електронні акцизи без додаткових витрат для бізнесу. Зокрема, планується наносити штрих-код на звичайні акцизні марки, які зчитуються звичайними пристроями. Передбачається, що це дозволить ліквідувати чорний ринок алкоголю.

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